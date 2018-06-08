Ольга Бузова – снова в центре скандала. Телеведущая потеряла
платье на красной дорожке премии Муз-ТВ.
Ольга Бузова – снова в центре скандала. Телеведущая потеряла
платье на красной дорожке премии Муз-ТВ.
Телеведущая, а теперь еще и певица, судя по всему, решила
потрясти зрителей эффектным появлением на церемонии. Она въехала на красную
дорожку верхом. Однако оригинальный костюм наездницы не выдержал собственной
тяжести, и у платья отвалился шлейф, передает телеграм-канал LifeShot.
Бузова, надо сказать, не растерялась – ей не впервой
прилюдно терять предметы туалета. Хотя, вполне возможно, все так и было
задумано.