Ольга Бузова – снова в центре скандала. Телеведущая потеряла платье на красной дорожке премии Муз-ТВ.

Ольга Бузова – снова в центре скандала. Телеведущая потерялаплатье на красной дорожке премии Муз-ТВ.Телеведущая, а теперь еще и певица, судя по всему, решилапотрясти зрителей эффектным появлением на церемонии. Она въехала на краснуюдорожку верхом. Однако оригинальный костюм наездницы не выдержал собственнойтяжести, и у платья отвалился шлейф, передает телеграм-канал LifeShot.Бузова, надо сказать, не растерялась – ей не впервойприлюдно терять предметы туалета. Хотя, вполне возможно, все так и былозадумано.