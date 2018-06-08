Уральский исследователь Валентин Дегтерев смог найти ранее неизвестные обстоятельства гибели группы Дятлова в 1959 году. По его словам, погибших тогда было больше.

Уральский исследователь Валентин Дегтерев смог найти ранее неизвестные обстоятельства гибели группы Дятлова в 1959 году. По его словам, погибших тогда было больше.Несмотря на то, что таинственная смерть туристической группы на Северном Урале произошла еще в 1959 году, дело так и не было расследовано до конца, а энтузиасты до сих пор продолжают находить самые неожиданные и шокирующие подробности тех страшных событий. В частности, исследователь Валентин Дегтерев уверен, что вместе с группой туристов погибла семья манси.Доказательства этого факта уралец нашел в фильме "Гора мертвецов", вышедшем в эфире телеканала "РЕН ТВ" еще в 2012 году. Шесть лет кадры из этой ленты ждали, чтобы кто-то внимательный получше к ним присмотрелся. Этим человеком и стал Валентин Дегтерев.Он обратил внимание на отрывок, когда следователь Владимир Коротаев листает свой личный фотоальбом. Среди карточек уральский исследователь разглядел ранее нигде не публиковавшийся портрет одной из погибших туристов – Зинаиды Колмогоровой, лежащее на снегу тело в национальной мансийской одежде и тело женщины-манси, передает .Все это свидетельствует, уверен Дегтерев, о том, что вместе с группой Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года была убита семья местных жителей. Они, по словам исследователя, могли контактировать с туристами. Это подтверждается и некоторыми показаниями свидетелей, которые, однако, остались без должной проверки. "Убив вечером (или ночь) группу Дятлова, преступники избавились и от мансийской семьи", – попытался восстановить картину произошедшего исследователь.