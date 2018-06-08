В ходе спецоперации в Ингушетии уничтожены два боевика. Как сообщили журналистам в информационном центре Национального антитеррористического комитета, контртеррористическая операция проводилась в городе Назрань. Других подробностей пока нет.

В ходе спецоперации в Ингушетии уничтожены два боевика. Как сообщили журналистам в информационном центре Национального антитеррористического комитета, контртеррористическая операция проводилась в городе Назрань. Других подробностей пока нет.Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, силовики ликвидировали двух боевиков и женщину-сообщницу в ходе спецоперации, еще один боевик сдался сам.