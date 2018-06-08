Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) накануне старта футбольного чемпионата мира-2018 представил результаты собственного исследования, целью которого было выявление наиболее известного футболиста сборной России.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) накануне старта футбольного чемпионата мира-2018 представил результаты собственного исследования, целью которого было выявление наиболее известного футболиста сборной России.Согласно представленным данным, опрошенные респонденты чаще остальных называли вратаря российской сборной и московского ЦСКА Игоря Акинфеева. Его имя назвало семь процентов участников опроса. Следом за ним расположились нападающий Федор Смолов и полузащитник Юрий Жирков.Кроме того, еще одна компания – Wanta Group, провела нейротест с целью выявления самого симпатичного российского футболиста. Как утверждает Спорт24.Ru, наиболее привлекательным игроком сборной России является Жирков, обойдя в этом компоненте все тех же Смолова и Акинфеева, которые расположились на второй и третьей строчке соответственно.Напомним, что старт чемпионата мира будет дан 14-го июня матчем сборной России и Саудовской Аравии. Встреча состоится на московском стадионе "Лужники".