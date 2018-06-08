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<a href="http://33live.ru/novosti/08-06-2018-nazvany-sroki-poyavleniya-v-rossii-novogo-sedana-lexus.html" target="_blank">Названы сроки появления в России нового седана Lexus</a> - Компания Lexus совсем недавно представила новое поколение премиум-седана ES, который пользуется стабильным спросом у россиян. Теперь же стало известно, когда и с камими двигателями японская новинка стартует на нашем рынке.