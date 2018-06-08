Заслуженный артист Игорь Лях скончался в возрасте 55 лет. Актер известен публике как исполнитель роли Леньки в легендарном фильме Любовь и Голуби.

Заслуженный артист Игорь Лях скончался в возрасте 55 лет.Актер известен публике как исполнитель роли Леньки в легендарном фильме "Любовьи Голуби".Сегодня, 8 июня, актер МХАТ имени Горького Дмитрий Корепинсообщил на своей странице в Facebook, что умерла звезда советского кино ИгорьЛях. Как сообщает издание Lenta.ruв театральномучилище имени Щепкина, где Лях преподавал на кафедре мастерства актера, отказалисьподтвердить или опровергнуть информацию о его кончине.Отметим, что Игорь Владимирович наиболее известен по роли в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Также Лях работал в картинах "Недоросль", "Святоедело", "Тариф новогодний", "Жизнь и судьба", "Елки 3".Также артист играл в Малом театре. Работал в Центральномакадемическом театре Российской армии, в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой, в экспериментальном театре "Детектив". Участвовал в спектакляхантрепризы Центрального дома работников искусств и творческого центра имени В. Мейерхольда. Игорь Лях награжден медалью "За заслуги перед Отечеством" IIстепени – за большой вклад в развитие отечественной культуры и подготовкувысокопрофессиональных специалистов в области театрального искусства.Добавим, 21 апреля в собственной квартире скончалась НинаДорошина, исполнившая главную роль в фильме "Любовь и голуби". Унее остановилось сердце.Как писали Dni.Ru, перед смертью артистка кричала и звала напомощь. Первыми откликнулись соседи, но спасти Дорошину не удалось.