Заслуженный артист Игорь Лях скончался в возрасте 55 лет.
Актер известен публике как исполнитель роли Леньки в легендарном фильме Любовь
и Голуби.
Заслуженный артист Игорь Лях скончался в возрасте 55 лет.
Актер известен публике как исполнитель роли Леньки в легендарном фильме "Любовь
и Голуби".
Сегодня, 8 июня, актер МХАТ имени Горького Дмитрий Корепин
сообщил на своей странице в Facebook, что умерла звезда советского кино Игорь
Лях. Как сообщает издание Lenta.ru
в театральном
училище имени Щепкина, где Лях преподавал на кафедре мастерства актера, отказались
подтвердить или опровергнуть информацию о его кончине.
Отметим, что Игорь Владимирович наиболее известен по роли в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Также Лях работал в картинах "Недоросль", "Святое
дело", "Тариф новогодний", "Жизнь и судьба", "Елки 3".
Также артист играл в Малом театре. Работал в Центральном
академическом театре Российской армии, в Московском драматическом театре им. М.
Н. Ермоловой, в экспериментальном театре "Детектив". Участвовал в спектаклях
антрепризы Центрального дома работников искусств и творческого центра имени В. Мейерхольда. Игорь Лях награжден медалью "За заслуги перед Отечеством" II
степени – за большой вклад в развитие отечественной культуры и подготовку
высокопрофессиональных специалистов в области театрального искусства.
Добавим, 21 апреля в собственной квартире скончалась Нина
Дорошина, исполнившая главную роль в фильме "Любовь и голуби". У
нее остановилось сердце.
Как писали Dni.Ru, перед смертью артистка кричала и звала на
помощь. Первыми откликнулись соседи, но спасти Дорошину не удалось.