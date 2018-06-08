Новость о перехвате в Черном море российского малого ракетного корабля украинским транспортным самолетом Ан-26 говорит о том, что неисчерпаемый юмор одесситов жив, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Новость о "перехвате" в Черном море российского малого ракетного корабля украинским транспортным самолетом Ан-26 говорит о том, что неисчерпаемый юмор одесситов жив, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.При всем при этом генерал-майор отметил, что появление подобной информации может быть спланированной, но безграмотной утечкой. А подготовили ее пропагандисты южного оперативного командования вооруженных сил Украины. Также Конашенков предположил, что это не последняя новость от коллег из ВСУ, которые сейчас усиленно переходят на стандарты НАТО. В ближайшее время стоит ждать сообщений о перехвате российского истребителя украинским рыболовным сейнером.Напомним, первым о "перехвате" объявило издание "Думское". По данным журналистов, украинские военные заметили российский малый ракетный корабль рядом с островом Змеиный, который относится к Одесской области, и выслали ему на встречу транспортный самолет Ан-26. После этого МРК ушел в открытое море. В чем заключался перехват, в СМИ не пояснили.