По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, повышение пенсионного возраста в России – абсолютно правильный процесс.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, повышение пенсионного возраста в России – абсолютно правильный процесс."Сергей Михайлович (Игнатьев — глава наблюдательного совета Сбербанка) — глубокий пенсионер. Я немножко поработаю и тоже стану пенсионером. Женщины в 55 лет рожают детей", — привел он пример.Норме о пенсионном возрасте уже более 50 лет, потому она точно должна быть изменена из-за того, что в современном мире возраст дожития отодвигается, объяснил Греф свою позицию, передает ТАСС.В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. В мае премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что решение об увеличении пенсионного возраста все же придется принять.По информации источников РБК, правительство утвердит концепцию пенсионной реформы на заседании 14 июня. За основу предполагается взять вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.Между тем президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках "Прямой линии", заявил, что очень осторожно относится к предложениям о повышении возраста выхода на пенсию. В то же время он напомнил, что одна из ключевых задач, которая была сформулирована им перед правительством, это значительное повышение доходов пенсионеров.Еще более осторожно относятся к теме повышения пенсионного возраста сами россияне. Согласно опросу, проведенному службой исследований компании HeadHunter, только 6 процентов согласны с повышением пенсионного возраста, а 35% опрошенных хотели бы его наоборот снизить.