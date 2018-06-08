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<a href="http://33live.ru/novosti/08-06-2018-novyj-porsche-cayenne-prevratyat-v-kross-kupe.html" target="_blank">Новый Porsche Cayenne превратят в кросс-купе</a> - Не прошло и нескольких дней после премьеры Audi Q8, как боссы Porsche заявили о том, что дали зеленый свет проекту разработки его прямого конкурента. Кросс-купе на базе Porsche Cayenne может появиться на европейском рынке уже через полтора года.