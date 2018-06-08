Курьезный случай произошел на архипелаге Шпицберген. Голодный белый медведь забрался на склад одного из отелей, где объелся шоколада и побил бутылки с вином. Однако дверь, через которую он попал на склад, захлопнулась. Чтобы покинуть помещение, хищник начал бить стекла, но застрял в проеме окна.

Курьезный случай произошел на архипелаге Шпицберген. Голодный белый медведь забрался на склад одного из отелей, где объелся шоколада и побил бутылки с вином.Однако покинуть помещение ему не удалось, поскольку дверь, через которую он попал на склад, захлопнулась. Тогда хищник начал бить окна, чтобы вылезти из помещения, но застрял, сообщает РИА Новости.Сотрудница отеля Малин Старк была обескуражена, когда пришла на склад за продуктами и увидела торчащего в окне белого медведя.Женщина вызвала спасателей. Услышав шум вертолета, хищник самостоятельно вырвался из оконного проема и убежал к морю.Видео и фото забавного инцидента попало в местные СМИ и в Daily Mail.