Этот смартфон в красивом стеклянно-металлическом корпусе может похвастаться "высоким" безрамочным экраном с "челкой", скрытым под защитным стеклом ультразвуковым дактилоскопическим сканером, а также аппаратной поддержкой функций искусственного интеллекта для камер. Стоит также отметить емкую батарею с быстрой зарядкой и качественный беспроводной звук. 33Live.RuHi-tech обнаружили у Huawei Honor 10 не только плюсы, но и минусы.Всего лишь месяц спустя после презентации на рынке Китая и неделю после глобального запуска в Лондоне, продажи Huawei Honor 10 превысили миллион штук. Как известно, девайсы под "молодежным" брендом Honor обычно выделяются заманчивым соотношением цена-качество, когда почти флагманская начинка предлагается за куда меньшие деньги. Мы решили подробно разобраться, какие же достоинства этого смартфона, помимо яркой внешности, разумеется, привлекают многочисленных покупателей.Обзор Huawei Honor 10: технические характеристикиМодель: COL-L29ОС: Android 8.1.0 (Oreo) с оболочкой EMUI 8.1.0Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор HiSilicon Kirin 970, (4 ядра ARM Cortex-A73, 2,36 ГГц + 4 ядра ARM Cortex-A53, 1,8 ГГц), сопроцессор i7, модуль нейронных вычислений NPU (Neural Network Processing Unit), архитектура HiAIГрафическая подсистема: ARM Mali-G72 MP12Оперативная память: 4 ГБ (LPDDR4Х)Встроенная память: 64 ГБ/128 ГБИнтерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2 LE (BLE, aptX, aptX HD, LHDC), USB Type-C (USB 2.0, OTG), NFC, ИК-портЗвук: эффекты Huawei Histen, ЦАП Asahi Kasei Microdevices AK4376AЭкран: емкостной, сенсорный, LTPS, диагональ 5.84 дюйма, разрешение 2280х1080 точек (19:9), плотность пикселей на дюйм 432 ppiОсновная камера: матрицы -- 16 МП (RGB, f/1.8) + 24 МП (B/W, f/1.8), автофокус "3-в-1" (фазовый, контрастный, измерение глубины резкости), светодиодная вспышка, видео 4K@30 fpsФронтальная камера: матрица 24 МП, апертура f/2.0, фиксированный фокусСеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), LTE Cat. 13 (до 400 Мбит/с), LTE-FDD b3, b7, b20…Тип SIM-карт: nanoSIMРежим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS, A-GPSСенсоры: акселерометр, гироскоп, компас, барометр, датчики Холла, освещения и приближения, дактилоскопический сканер UltrasonicБатарея: несъемная, литий-полимерная, 3 400 мА*ч, поддержка быстрой зарядки Huawei SuperCharge (4,5 В/5 А)Цвета: полночный черный, ледяной серый, синий (мерцающий), зеленый (мерцающий)Габариты: 149,6х71,2х7,7 ммВес: 153 граммаОбзор Huawei Honor 10: дизайн, эргономикаНовый смартфон получил настолько яркую и привлекательную внешность, что, безусловно, заслуживает прозвища "красавчик".В верхней части его "высокого" экрана оказалась небольшая аккуратная "челка", которую, похоже, уже принято считать обязательным ингредиентом продвинутого дизайна.Благодаря пропорции сторон 19:9 и тонким рамкам, дисплей занимает около 86% лицевой поверхности смартфона. Отличительной особенностью новинки стал также сканер отпечатков пальцев Ultrasonic, разместившийся на передней панели. Дело в том, что устройство для дактилоскопии в Honor 10 уже не оптическое, а ультразвуковое, и спрятано под защитным стеклом чуть ниже экрана. Чтобы было видно, куда прикладывать палец, продолговатую зону датчика обозначили точечным пунктиром. Кстати, по неофициальным данным, защита экрана возлагается на стекло Corning Gorilla Glass (версия которого не определена).Нарядная задняя панель, похоже, ставшая уже традиционной, эффектно меняет оттенок при взгляде под разными углами. Так называемое градиентное, алюмосиликатное стекло состоит из 15 слоев, преломляющих свет и создающих переливающееся разноцветное сияние.Помимо строгих окрасов "полночный черный" и "ледяной серый", Honor 10 представлен также в двух новых, "мерцающих", расцветках – синей и зеленой, созданных в Парижском центре дизайна. Разработчики не удосужились сертифицировать корпус по IPхх, стало быть, никакой влагозащиты у Honor 10 не предусмотрено.На небольшой темной "челке" собрали овальную решетку "разговорного" динамика, объектив фронтальной камеры, светодиодный индикатор, а также датчики приближения и освещенности.Под защитным стеклом ниже экрана видны очертания площадки ультразвукового дактилоскопического сканера. Для системной навигации может также использоваться обычная виртуальная панель и экранная навигационная кнопка.Неизменное положение на правом ребре заняли тонкие, сильно отличающиеся по размерам, качелька регулировки громкости и кнопка включения/блокировки.На левом ребре находится закрытый слот с лотком на два места, предназначенных для модулей идентификации абонента формата nanoSIM (4FF).На нижнем торце вместе с разъемом USB Type-C (с поддержкой интерфейса USB 2.0) оказались декоративная решетка "мультимедийного" динамика, отверстие "разговорного" микрофона и 3,5-мм коннектор аудио-гарнитуры. Учитывая современные тенденции, наличие последнего несомненно многих порадует.На верхнем торце к отверстию под дополнительный микрофон присоединился темный "глазок" ИК-порта.Объективы тылового фото-модуля вместе со светодиодной вспышкой расположили горизонтально в верхней части задней панели, ближе к левому краю. Чтобы никто, видимо, не сомневался в зачатках машинного разума у нового смартфона, рядом с фото-модулем соседствует надпись – "AI Camera".А вот из надписи в нижней части задней панели, украшенной логотипом Honor, можно узнать номер модели, название компании и страну производства.В настройках смартфона предусмотрены средства для облечения управления им одной рукой ("Мини-окно" и "Перемещение клавиатуры"). Здесь уместно привести сравнение массогабаритных характеристик 5,84-дюймового Honor 10 с 5,11-дюймовым Honor 9 (наш обзор здесь) – (149,6х71,2х7,7 мм и 153 г) против (147,3х70,9х7,5 мм и 155 г). Напомним, что пропорция сторон экрана металлостеклянного предшественника – 16:9.Обзор Huawei Honor 10: экранИтак, смартфон Honor 10 оснастили 5,84-дюймовым экраном типа FullView (пропорция сторон 19:9), на котором при разрешении FullHD+ (2280х1080 точек) обеспечивается плотность пикселей на дюйм в 432 ppi. Для изготовления матрицы, как и у Honor 9, использовали технологию LTPS (Low Temperature Poly Silicon). Напомним, что замена аморфного кремния поликристаллическим позволяет добиться более широких углов обзора, лучшей цветовой палитры, меньшего энергопотребления и времени отклика.В настройках "Экрана" легко выбрать нужную цветовую температуру на графическом круге с двумя пресетами ("Тепло" и "Холодно"). А вот цветовую гамму поможет скорректировать одна из двух опций -- "Яркие" или "Обычные". Уровень яркости предлагается регулировать вручную или воспользоваться опцией "Авто". Как показали результаты программы AnTuTu Tester, сенсорный емкостной экран распознает до десяти одновременных нажатий.На вкладке "Режим просмотра" изменяются размеры элементов интерфейса (мелкий, по умолчанию, крупный). Разрешение экрана Full HD+ (2280x1080 точек) легко поменять на более низкое – HD+ (1520x720 точек), при этом, выбор опции "Умное разрешение" положительно сказывается на энергосбережении. Режим "Защита зрения", активируемый в том числе и по расписанию, призван снять усталость глаз. Интенсивность синего фильтра ("цветовая температура") регулируется самостоятельно.На вкладке "Полноэкранный режим" собраны приложения, которые по умолчанию не могут работать со всем экраном при пропорции его сторон 19:9. Опция "Контроллер" позволяет скрывать черную нишу на темном фоне, который может обеспечить IPS-экран. Напомним, что на "челке" (контроллере) в верхней части лицевой панели собраны объектив камеры, динамик и датчики. В настройках предусмотрено переключение между двумя стилями экрана, в том числе, с отдельным меню приложений, когда не нужно размещать все значки программ на рабочих столах. Качественное олеофобное покрытие позволяет быстро удалять небольшие загрязнения и отпечатки пальцев на защитном стекле с эффектом 2.5D.Обзор Huawei Honor 10: камерыХотя фото-модули новинки обошлись без участия Leica Camera AG (по крайней мере, в явном виде), они заслуживают особого внимания. Дело в том, что "изюминкой на торте" стали усовершенствованные функции съемки на основе искусственного интеллекта (ИИ) – AI 2.0. Уже упоминаемая выше надпись "AI Camera" на задней панели Honor 10 как бы намекает, что смартфон умеет анализировать объекты, попавшие в кадр, с помощью машинного обучения, а затем, на основе специальных алгоритмов, оптимизировать картинку. Делается это не для всего изображения сразу, а для разных областей по отдельности, с помощью технологии семантической сегментации изображения. Иными словами, аппарат "видит", где, например, небо, а где лицо человека, и обрабатывает данные с сенсора с учетом условий в каждой из областей. Так, утверждается, что использование в тыловом фото-модуле функций ИИ позволяет в реальном времени распознавать более 500 видов сцен в 22 категориях, а также точно определять контуры окружающих объектов и местоположение.Не обошлось, как обычно, без курьеза. Чудная атмосфера Подмосковья сыграла, видимо, с машинным разумом злую шутку – одну и ту же собачку с длинными ушами он периодически путал с кошкой.Тыловой фото-модуль с 16-мегапиксельным цветным и 24-мегапиксельным монохромным сенсорами оснастили двумя объективами с одинаковой светосилой (f/1.8). Быструю фокусировку возложили на фазовый (PDAF) метод. Правда, в технических характеристиках упоминается фокусировка "3-в-1", что, очевидно, означает также поддержку контрастного метода и измерение глубины резкости. В тыловой фото-модуль входит обычная светодиодная вспышка. Максимальное разрешение снимков составляет (24 МП, 4:3) – 5120х3840 точек.Разница в количестве мегапикселей у сенсоров используется для 2-кратного (так называемого гибридного) зума, масштабирующего изображение без потери качества. В сочетании с обычным цифровым зумом увеличение достигает 10х. Для режимов широкой диафрагмы и портретной съемки, а также при использовании гибридного масштабирования, размер кадра -- 4608х3840 точек (16 МП, 4:3). Пиктограммы в верхней части экрана позволяют быстро определиться со вспышкой, а также активировать опцию "Живые фото" или "умный" режим AI. Примеры снимков с дуэта тыловых камер можно посмотреть здесь.Для черно-белых снимков ("Монохром") легко "поиграть" размером виртуальной диафрагмы, а при съемке портретов включить опцию размытия фона и отрегулировать эффект украшения. В режиме "Профи" можно самостоятельно настроить способ замера экспозиции, значение ISO, выдержку, ступень экспокоррекции, метод фокусировки и баланс белого. Снимки для пост-обработки в этом случае предлагается сохранять в RAW (DNG) формате. Кстати, при ночной съемке, воспользовавшись соответствующим режимом, есть возможность самому регулировать выдержку и ISO. Режим "Фильтр" позволяет наложить на изображение один из семи доступных фильтров (типа "Валенсия", "Нежный", "Столкновение" и т.п.), а также настроить его интенсивность (от 1 до 32).Тыловой фото-модуль в тандеме с приложением Amazon Assistant обеспечивают так называемый "визуальной шопинг", когда фото продуктов, чтение штрих- и QR-кодов позволяют искать похожие товары, определять их доступность на торговой площадке, а также сравнивать цены.У фронтальной камеры на базе 24-мегапиксельного датчика оказался широкоугольный объектив с фиксированным фокусом и светосилой f/2.0. Максимальное разрешение селфи в пропорции 4:3 получается 5632х4224 точки. В настройках предусматривается использование эффектов украшения и боке. При этом, производитель обещает четкость лиц и натуральное размытие фона даже на групповых снимках. Функции ИИ помогают фронтальной камере делать качественные портреты в разных условиях съемки. В свою очередь, технология трехмерного распознавания лиц определяет положение более 100 характерных точек и оптимизирует прорисовку деталей для портретов. Еще одной "фишкой" фронтальной камеры стала имитация эффектов студийного освещения. Готовые художественные эффекты, названия которых ассоциированы, в частности, с разными художниками собрали в одноименном режиме ("Художник"). Для создания необычных фото доступны также эффекты дополненной реальности.Фронтальный фото-модуль ограничен разрешением видео FHD+ (2160х1064 точки). Для тылового дуэта камер доступна запись в более высоком качестве -- 4K (3840х2160 точек)@30 fps. А вот частоту кадров при FHD (1920х1080 точек) у него можно увеличить до 60 fps. Для обеспечения совместимости рекомендуется выбрать стандартный кодек H.264/AVC, а для уменьшения размера файла воспользоваться продвинутым H.265/HEVC. В число дополнительных режимов включены интервальная ("Отрезок времени", 1280х720 точек), а также замедленная съемка ("Замедление", 1080р@120 fps, 720p@120 fps). Однако запись суперзамедленного видео (960 fps) здесь не предусмотрена. Оптическая стабилизация у тылового фото-модуля отсутствует, а электронная не поддерживается для 4K-разрешения и частоты кадров 60 fps.Обзор Huawei Honor 10: звукЗвуковой тракт Honor 10 включает специальную микросхему производства японской компании Asahi Kasei Microdevices. Отметим, что AK4376A представляет собой 32-разрядный двухканальный (стерео) цифро-аналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников. Частота выборки достигает 384 КГц, а соотношение сигнал/шум -- 125 дБ. Четыре типа цифровых фильтров призваны придавать различные оттенки звучанию.Фирменные алгоритмы Huawei Histen также расширяют "музыкальные" возможности Honor 10, где для облегчения автоматической настройки стоит отметить тип подключаемого аудио-аксессуара. Отказавшись от включения имитации глубокого объемного 3D-звучания, можно остановиться на естественном или обычном режиме. При этом, в последнем случае предлагается воспользоваться 10-полосным эквалайзером с усилением басов, пятью пресетами и индивидуальной настройкой.Для беспроводной передачи высококачественного звука у интерфейса Bluetooth предусмотрены кодеки aptX и aptX HD. Кроме того, в рамках новой концепции HWA (Hi-Res Wireless Audio) в наличии также кодек LHDC (Low latency and High-Definition audio Codec). Как утверждается, по скорости передачи он превосходит не только стандартный SBC, но также aptX и aptX HD. Правда, на момент тестирования, на официальном сайте HWA (https://www.hwa-lhdc.org) никакой информации о совместимых наушниках или гарнитурах еще не было.Штатное приложение "Музыка", установленное на Honor 10, воспроизводит, в том числе, и аудиофайлы высокого качества с расширением FLAC. Программа "Диктофон" пишет беседы и монологи в файлы формата M4A (AAC, 48 кГц), позволяя также оставлять на этих записях быстрые и фото-теги.Обзор Huawei Honor 10: начинка, производительностьВ качестве мобильной платформы для Honor 10 выбрали систему на кристалле HiSilicon Kirin 970, уже хорошо знакомую по Huawei Mate 10 Pro (наш обзор здесь) и Huawei P20 (наш обзор здесь). Процессор, включающий два квартета ядер (четыре ARM Cortex-A73, 2,4 ГГц, и четыре Cortex-A53, 1,8 ГГц), работает в тандеме с 12-ядерным ускорителем графики ARM Mali-G72 MP12. При этом, ключевой особенностью Kirin 970 стал выделенный модуль нейронных вычислений (Neural Processing Unit, NPU). Напомним, что, например, реализация технологии семантической сегментации изображения позволяет идентифицировать множество различных объектов в одном кадре. Благодаря чему мгновенная установка оптимальных параметров съемки учитывает не только условия освещения, но и характер сюжета. Объем оперативной памяти Honor 10 составляет 4 ГБ.Тестирование Huawei Honor 10. Результаты в бенчмарке AnTuTuТестирование Huawei Honor 10. Результаты в бенчмарке GeekBenchТестирование Huawei Honor 10. Результаты в бенчмарке 3DMarkВыше приводятся результаты основных тестов. Заметим, что HiSilicon Kirin 970 оказался достойным соперником, в том числе для Qualcomm Snapdragon 835 и Samsung Exynos 9 8895 Octa.Нам достался смартфон с 128 ГБ (есть также вариант с 64 ГБ) встроенной памяти, из которой доступно было около 111 ГБ. В отличие от предшественника -- Honor 9 -- расширить это хранилище картами памяти microSD уже нельзя (нет соответствующего слота). К счастью, поддержка технологии USB-OTG позволяет подключать к девайсу обычные флэшки.Наличие одного радиоканала обуславливает попеременную работу двух модулей идентификации абонента в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby) при их одновременной установке. При этом, сети 4G, а также VoLTE, доступны на обеих SIM-картах. Разработчики акцентируют внимание на функции Easy Talk, снижающей фоновый шум при разговоре через гарнитуру и повышающей громкость при разговоре шепотом.В сотовых сетях четвертого поколения поддерживаются полосы частот 1 800 МГц, 2 600 МГц и 800 МГц (b3, b7 и b20). Стандарт связи LTE Cat.13 (DL) позволяет в сетях 4G достигать скоростей до 400 Мбит/с. Набор беспроводных коммуникаций включает также 2-диапазонный Wi-Fi-модуль 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 4.2 (BLE), NFC и, что интересно – ИК-порт. Последний, в тандеме с приложением "Виртуальный пульт", стал дополнительным бонусом, позволяя легко управлять бытовой техникой.Наличие интерфейса NFC дает возможность использовать платежный сервис Android Pay, а также в любое время быть в курсе баланса транспортной карты "Тройка". Кроме того, в установленном приложении "Вечеринка" предлагается подключить несколько смартфонов (в одной Wi-Fi сети) по NFC для одновременного воспроизведения на них одного трека. По задумке, звучание должно получаться не только более громким, но и реально объемным.Для определения точного местоположения и навигации используются спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС и BDS. Помощь в координации по сотовым и Wi-Fi сетям оказывает режим A-GPS.Обзор Huawei Honor 10: автономностьЕмкость несъемного аккумулятора в Honor 10, по сравнению с Honor 9, немного увеличилась -- 3 400 мА*ч против 3 200 мА*ч. Сертифицированное зарядное устройство Huawei SuperCharge (максимальная мощность 22,5 В*А) заполняет разряженную батарею примерно наполовину менее чем за полчаса. Залить же пустую емкость "под горлышко" можно всего за 80 минут.Тестовая программа AnTuTu Tester оценила энергоэффективность смартфона в 8 111 баллов. При полностью залитом "баке" производитель обещает до 18 часов разговоров. Набор тестовых видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD-качестве на полной яркости крутился непрерывно в течение примерно 8,7 часов.Настройки раздела "Батарея" позволяют, в частности, определиться с подходящим режимом энергосбережения и запуском приложений в фоновом режиме, а также воспользоваться советами по оптимизации энергопотребления.Обзор Huawei Honor 10: особенности программного обеспеченияСмартфон Honor 10 работает под управлением операционной системы Android 8.1.0 (Oreo), интерфейс которой заменяет фирменная оболочка EMUI 8.1.0. Как уже отмечалось, в этом лончере легко переключаться между обычным стилем рабочего экрана (все ярлыки программ собраны на рабочих столах) и стилем с отдельным меню (экраном) приложений. Свайп от верхнего края экрана открывает панель уведомлений и быстрых настроек, а также ползунок регулировки яркости. Тап с удержанием на иконке приложения приводит к появлению меню доступа (если поддерживается) к часто используемым функциям.В настройках домашнего экрана легко изменить сетку значков приложений, определиться с эффектом перехода между экранами, выбрать нужный виджет и т.д.Три варианта системной навигации включают: обычную виртуальную панель, а также физическую и экранную навигационные кнопки. При этом, очередность значков виртуальной панели ("Назад", "Домой" и "Недавние приложения") легко изменить, а также дополнить их четвертым -- для вызова панели уведомлений.Жестами костяшек пальцев предлагается делать "умные" скриншоты, делить экран между двумя приложениями, быстро запускать нужную программу. Активация нескольких движений в настройках позволяет, например, отключать звук, снижать громкость звонка, отвечать на вызов.Начать и остановить запись скринкаста можно одним из трех способов – жестом костяшками пальцев, тапом по соответствующему значку на шторке уведомлений или одновременным нажатием кнопки питания и качельки регулировки громкости (на увеличение).Биометрическая защита, хотя и удобна, но менее надежна, чем, например, традиционный пароль, PIN-код или графический ключ. Тем не менее, для быстрой разблокировки смартфона можно зарегистрировать свое лицо и/или до пяти отпечатков пальцев. Однако процесс фиксации папиллярных узоров ультразвуковым сканером показался несколько затянутым, а запомнить физиономию человека в очках, увы, просто не получилось.Обзор Huawei Honor 10: покупка, выводыСмартфон Honor 10 привлекает к себе внимание, в первую очередь, своей неординарной внешностью, особенно благодаря "мерцающим" расцветкам. Но одного экстерьера для успеха на рынке явно недостаточно. Поэтому в числе достоинств нового девайса значатся: мощный процессор с модулем нейронных вычислений, "высокий" экран с модной "челкой", скрытый под стеклом ультразвуковой дактилоскопический сканер, усовершенствованные функции фотосъемки AI 2.0, качественный беспроводной звук, быстрая зарядка Huawei SuperCharge, интерфейс NFC и ИК-порт, а также ОС Android 8.1 с лончером EMUI 8.1.Список недостатков куда более скромный. Во-первых, отсутствует оптическая стабилизация у камер, во-вторых, смартфон остался без влагозащиты, ну и, в-третьих, нет слота для microSD. Впрочем, два последних пункта можно рассматривать как чисто субъективные претензии. Ведь защиту корпуса не всегда относят к особым достоинствам аппарата, а переносом цифрового контента на картах памяти регулярно занимается ограниченный контингент пользователей.На старте продаж цена Honor 10, окрашенного в "полночный черный", "ледяной серый" и "мерцающий синий" цвет, в конфигурации 4 ГБ/64 ГБ составила 26 990 рублей. Подобные же девайсы в конфигурации 4 ГБ/128 ГБ, получившие расцветки "полночный черный", "мерцающий синий" и "мерцающий зеленый", оценили в 29 990 рублей.Что же касается реальных соперников с "высокими" экранами большой диагонали, то, например, в конфигурации 4 ГБ/64 ГБ на тысячу рублей дороже, чем Honor 10, обойдется 6-дюймовый Nokia 7 Plus (наш обзор здесь). Этот аппарат может похвастаться неплохими камерами (12 МП + 13 МП, причем с объективами Zeiss и оптическим зумом), хорошей автономностью, быстрой зарядкой, поддержкой карт памяти microSD и участием в программе Android One. Процессор у него, правда, средний (Snapdragon 660), и без модуля нейронных вычислений. Нет и ИК-порта. Кстати, за такие же деньги (27 990 рублей) предлагают и Asus ZenFone 5 (ZE620KL, 4 ГБ/64 ГБ), но уже с 6,2-дюймовым экраном (18.5:9). В числе его "фишек" оказался дуэт 12-мегапиксельных тыловых камер с оптической стабилизацией и хорошей светосилой (f/1.8). Хотя процессор у ZenFone 5 тоже нефлагманский (Snapdragon 636), зато есть поддержка карт microSD.Итоги обзора смартфона Huawei Honor 10Плюсы:Красивый стеклянно-металлический корпусМощный процессор с модулем нейронных вычислений"Высокий" экран с "челкой"Скрытый под стеклом ультразвуковой дактилоскопический сканерУсовершенствованные функции фотосъемки AI 2.0Качественный беспроводной звукБыстрая зарядка Huawei SuperChargeНаличие интерфейса NFC и ИК-портОС Android 8.1 с лончером EMUI 8.1Минусы:Корпус без влагозащитыОтсутствует оптическая стабилизация у камерНет слота для карт памяти microSD