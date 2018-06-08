Магистр игры Что? Где? Когда? Александр Друзь рассказал о недавно полученной травме. Игроку пришлось зашивать глубокие раны на лице после неприятного инцидента .

Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь рассказал о недавно полученной травме. Игроку пришлось зашивать глубокие раны на лице после неприятного инцидента .Несчастный случай произошел, когда магистр наблюдал за своим другом, отрабатывающим удар в гольфе. Друзь стоял слишком близко к приятелю, поэтому один из взмахов угодил прямо ему по лицу.Позже выяснилось, что интеллектуалу рассекли бровь и нос, поэтому ему пришлось обращаться за медицинской помощью, чтобы наложить швы. На игру Друзь пришел с заметным лейкопластырем на лице.Магистр не смог вспомнить размер и номер клюшки, от которой ему досталось. Он указал лишь на то, что она была "явно металлическая". Коллеги интеллектуала не без доли юмора отметили, что в этом случае ему еще крупно повезло, так как "могло быть и хуже".Несмотря на болезненные раны, Друзь настаивал, что с ним все в порядке. "Все хорошо. Как видите, я живой, приехал на игру", – заявил знаток в трансляции для YouTube-канала.Ранее в больницу попал другой участник телеклуба "Что? Где? Когда?" Михаил Барщевский. Сообщается, что его госпитализировали с подозрением на инфаркт.На следующий день Барщевский рассказал, что "чувствует себя лучше, чем труп". Также он поблагодарил медиков, которые своими слаженными действиями спасли ему жизнь.