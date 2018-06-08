Хоккейный клуб Вашингтон Кэпитэлз, в состав которого входят россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, завоевал Кубок Стэнли. Команда в гостях победила Вегас со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпитэлз", в состав которого входят россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, завоевал Кубок Стэнли. Команда в гостях победила "Вегас" со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги.Сезон Национальной хоккейной лиги завершен. В финальном матче Кубка Стэнли сошлись "Вашингтон" и "Вегас".Александр Овечкин и компания после трех побед подряд не расслабились и вновь добились необходимого результата. Таким образом, "столичные" впервые в историизавоевали заветный трофей.Стоит отметить, что самым ценным игроком плей-офф НХЛ был признан именно Овечкин. Сразу после матча капитану команды вручили титул "Конн Смайт Трофи".Овечкин проделал долгий путь к триумфу, который длился 13 лет. Спортсмен дебютировал в НХЛ 5 декабря 2005 года4567 дней назад. За это время он сыграл 1124 матча, забросил 668 шайб и отдал 571 голевую передачу.Главный тренер челябинского "Трактора", серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира Герман Титов объяснил, почему команде удалось одержать победу в плей-офф. По его мнению, состав "Вашингтона" был более сбалансированным, чем в прошлом сезоне, передает ."Они заслужили эту победу своей игрой по ходу сезона. Да, у команды были спады, но регулярный чемпионат трудно пройти на одном дыхании, а в плей-офф были извлечены уроки из прошлого сезона: вратарь "Вашингтона" был намного сильнее, в обороне и нападении команда была более сбалансированной", – сказал Титов. Он подчеркнул, что команда оказалась сыгранней.Более того, Титов считает, что у "Вашингтона" хороший потенциал для того, чтобы попытаться выиграть Кубок Стэнли и в следующем году. "Команде нужно сохранить свой костяк. У нее очень хороший потенциал. В плей-офф все звенья должны дополнять друг друга", – отметил специалист.