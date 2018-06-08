Врио губернатора Магаданской области показал свой жесткий тагильский характер, устроив разнос министрам региона и их заместителям. Сергея Носова возмутил результат проведенной ревизии хозяйства области и в первую очередь — расходов бюджета.

Врио губернатора Магаданской области показал свой жесткий тагильский характер, устроив разнос министрам региона и их заместителям. Сергея Носова возмутил результат проведенной ревизии хозяйства области и в первую очередь — расходов бюджета.Как сообщает телеканал "Россия 24", по итогам проверки, оказалось, что денег на все, что заложено, просто нет, а долги и катастрофическая ситуация в ЖКХ грозят сорвать предстоящий отопительный сезон.Не лучше обстоят дела и в сфере здравоохранения. В онкодиспансере простаивает дорогостоящее оборудование. В больницах нехватка медикаментов, на их приобретение области не хватает 700 миллионов рублей.Отчитывая и распекая своих подчиненных, на яркие эпитеты и жесткие формулировки врио главы региона не скупился: "Что-то молчат колокола нашего собора. Я ни разу не слышал, чтобы они гудели набат. Я вам задание давал два дня назад! Я не буду дальше продолжать, но я восхищен. У вас чувство страха отсутствует полностью. Мухоморов что ли пьете отвар? Чувство страха — как у викингов".Сергей Носов – бывший глава Нижнего Тагила, вице-губернатор Свердловской области, был генеральным директором Нижнетагильского металлургического комбината.