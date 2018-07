Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин и его супруга Анастасия Овечкина ждут первого ребенка. Об этом на своей странице в Twitter сообщила журналист Washington Post Изабелль Хуршудян.

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и его супруга Анастасия Овечкина ждут ребенка. Об этом на своей странице в Twitter сообщила журналист Washington Post Изабелль Хуршудян.Напомним, что Овечкин и Шубская, которая является дочерью актрисы Веры Глаголевой, поженились в августе 2016 года​​​."Овечкин и его супруга ожидают своего первого ребенка, — написала Хуршудян. — Она была на льду сегодня с сестрой и отцом. Болельщики поздравили ее и Алекса с беременностью".This is out there now, but Ovechkin and his wife are expecting their first child. She was on the ice tonight with her sister and father. Fans were congratulating her and Alex on the pregnancy.— Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 8 июня 2018 г.Позже супруга Овечкина на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором заметно, что Анастасия находится в положении.Мы сделали это