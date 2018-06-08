Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал победу российских игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова в Кубке Стэнли и назвал их героями.

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал победу российских игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова в Кубке Стэнли и назвал их героями."Поздравляю Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова с фантастической победой, — сказал Колобков, которого цитирует РИА Новости. — Кубок Стэнли является самым желанным трофеем для любого хоккеиста. Я рад, что именно наши ребята стали настоящими героями в глазах всего мира. Александру понадобилось тринадцать лет, чтобы достичь заветной цели. Я восхищаюсь им, его трудолюбием и талантом".