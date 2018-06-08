На счет пермского футбольного клуба Амкар перечислен 161 миллион рублей из краевого бюджета. Всего же команде выделен 201 миллион рублей. Однако оставшиеся средства клуб получит, если привлечет внебюджетные источники финансирования на сумму, не меньшую выделенной из бюджета.

На счет пермского футбольного клуба "Амкар" перечислен 161 миллион рублей из краевого бюджета. Всего же команде выделен 201 миллион рублей. Однако оставшиеся средства клуб получит, если привлечет внебюджетные источники финансирования на сумму, не меньшую выделенной из бюджета."Из краевого бюджета футбольному клубу "Амкар" выделен 201 миллион рублей, из них 161 миллион уже перечислен на счет клуба. В соответствии с региональным законодательством, второй транш в размере 40 млн "Амкар" сможет получить только после того, как клуб отчитается о привлечении внебюджетных источников на сумму, не меньшую выделенной из бюджета", — говорится в заявлении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона, которое цитирует РИА Новости.В ведомстве отметили, что "Амкар" должен отчитаться по выделенным средствам до конца июня — срока окончания второго квартала. Отметим, что за период с 2015 по 2018 годы клуб получил из краевого бюджета 1,425 миллиарда рублей​​​. В прошедшем сезоне пермский клуб занял 13-е место чемпионате России и по результатам стыковых матчей остался в премьер-лиге. Ранее сообщалось, что клуб испытывает финансовые проблемы.