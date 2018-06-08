Отменены все решения арбитражных судов за рубежом по искам первой волны — после решения суда в Гааге, присудившего России выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.

Отменены все решения арбитражных судов за рубежом по искам "первой волны" — после решения суда в Гааге, присудившего России выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.Как сообщил ТАСС руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ, организовавший защиту в зарубежных судах по искам экс-акционеров ЮКОСа) Андрей Кондаков, одним из последних решений стало решение суда в Швеции, который 7 июня поставил точку в разбирательствах, длящихся с марта 2007 года. Он также обязал взыскать с испанских миноритариев в пользу Российской Федерации судебные издержки на сумму порядка 3,3 миллиона долларов.Отправной точкой для разбирательств стал иск группы испанских инвесторов ЮКОСа, включавшей компании GBI 9000 SICAV S.A., Orgor de Valores SICAV S.A., Quasar de Valores SICAV S.A. и ALOS 34 S.L. к Российской Федерации, поданный в 2007 году на основании соглашения 90-го года о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Королевством Испания в третейский суд под эгидой Арбитражного института при Торговой палате Швеции.Гаагский суд, принимая решение в отношении России по ЮКОСу, решил, что Москва провела экспроприацию инвестиций, нарушив 45-ю статью Энергетической хартии. Россия хартию подписала, но так и не ратифицировала.1 июля 2014 года Европейский суд по правам человека присудил бывшим акционерам ЮКОСа более 1,866 миллиардов евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной в 2011 году.