В программе Судьба человека Денис Клявер рассказал о том, как сложился знаменитый Чай вдвоем со Стасом Костюшкиным, что думает он об обстоятельствах смерти своего знаменитого отца, какие советы Илья Олейников давал сыну по жизни, и почему Ева Польна обиделась на Дениса, когда он признал их дочь.

Сейчас в России вряд ли есть поклонники Ильи Олейникова или Дениса Клявера, которые не знают, что они – отец и сын. Но так было не всегда.Олейников долгие годы выступал под родной фамилией Клявер, но в итоге из-за существовавших "зажимов" в продвижении евреев в СССР все-таки сдался и взял фамилию матери."Он долго боролся за справедливое отношение к еврейскому народу в нашей стране, но, в конце концов, все-таки взял мамину фамилию. Ему тяжело доставался кусок хлеба в семью", — вспоминает Денис историю жизни своего знаменитого отца, к которому настоящая слава пришла только в дуэте с Юрием Стояновым в программе "Городок".У самого Дениса тоже в жизни были факты, которые даже для близких знакомых долгое время являлись тайной. Роман с солисткой группы "Гости из будущего" Евой Польной привел к рождению внебрачной дочери Эвелины.Когда спустя долгое время Денис, наконец, публично признал дочь, родные Клявера были шокированы, а сама Ева посчитала это признание предательством.Денис же вспоминает отношения с Евой Польной как нечто "быстрое и невероятное". Он уверен: это все произошло для того, чтобы на свет появилась Эвелин, и не сомневается, что настоящий отец должен признавать своего ребенка.Сейчас Клявер очень благодарен Еве за то, что она позволяет ему общаться с дочкой, как благодарен он и своим первым двум официальным женам, с которыми поддерживает хорошие отношения.Первый брак, признает Денис, был обречен, потому что когда он шел в ЗАГС, то уже был влюблен в другую женщину, но отказываться от свадьбы было поздно.Клявер все-таки развелся и женился на Юле, танцевавшей у Лаймы Вайкуле. В браке у них родился сын Тимофей, но и дочь Юли от первого брака он принял как родную.Пара восемь лет прожила вместе, но потом, признается Денис, любовь прошла, и они развелись.Третью жену Клявера тоже зовут Юля. Они познакомились, когда девушка пришла оформлять певцу банковскую карту, но общаться они начали только через год, когда Юля приснилась Денису, и он решил ей позвонить.Вот уже 11 лет они вместе, их сыну Даниэлю — четыре года, а Денис говорит, что, наконец, нашел свою женщину, и никуда от нее не уйдет."Люди встречаются, люди расходятся. Бывает, что ты находишь свою вторую половину на всю оставшуюся жизнь, бывает так, что ты не находишь ее сразу, но зато твоя миссия – дать новую жизнь на этой планете", — рассуждает Денис.Он признается, что не умеет обманывать, но понимает, что его задача – быть мужчиной и поддерживать детей — финансово в первую очередь, и он это делает.Как сложился знаменитый "Чай вдвоем" со Стасом Костюшкиным, что думает Клявер об обстоятельствах смерти своего знаменитого отца, какие советы Илья Олейников давал сыну по жизни, и почему Ева Польна обиделась на Дениса, когда он признал их дочь? Ответы — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".