Региональные спасатели информируют о неблагоприятных погодных явлениях. До конца суток возможно усиление ветра, и даже порывы до 18 метров в секунду. В связи с этим повышается риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций. Возможно, часть населённых пунктов вновь останется без света.

Региональные спасатели информируют о неблагоприятных погодных явлениях. До конца суток возможно усиление ветра, и даже порывы до 18 метров в секунду. В связи с этим повышается риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций. Возможно, часть населённых пунктов вновь останется без света. Также возможно падение слабоукреплённых конструкций, деревьев, и увеличение количества ДТП.