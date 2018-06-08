Из Томска президенту пришёл вопрос о льготном наделении землёй. Местная жительница рассказала, что в первую очередь участки дают многодетным семьям, которые воспитывают больше 4-х детей. Но если в семье, например, трое детей, то она уже попадает в общую очередь. Как отреагировали сегодня томские власти?

Из Томска президенту пришёл вопрос о льготном наделении землёй. Местная жительница рассказала, что в первую очередь участки дают многодетным семьям, которые воспитывают больше 4-х детей. Но если в семье, например, трое детей, то она уже попадает в общую очередь. Как отреагировали сегодня томские власти?О том, что она задаст вопрос президенту России Владимиру Путину, Наталья Журова с мужем решила только за несколько часов до прямой линии. За обеденным столом в очередной раз зашел разговор про земельный участок, положенный многодетным семьям по закону. Еще 8 лет назад семья решила – нужно строить дом. Пошли в местную администрацию. Их поставили в очередь. Семисотыми по счету. В прошлом году Наталья решила узнать, как обстоят дела с участком. Ответ чиновников — теперь вы трёхсотые. Землю получите лет через 5. С таким положением дел чета Журовых мириться не захотела. Именно поэтому отправили свой вопрос на горячую линию.Сама Наталья о неожиданном общении с президентом рассказывает очень эмоционально. Говорит, даже не думала, что когда-то представится такая возможность. Вопросов на линию поступают тысячи. Президент России Владимир Путин томичку выслушал. И поручил губернатору Томской области разобраться в этом вопросе.Сразу после того, как Наталью увидела вся страна по центральным каналам, телефон стал разрываться от многочисленных звонков. Со многих регионов России. Первыми были представители городской мэрии. Пообещали – вопрос с очередью на земельный участок решат. Следующий звонок поступил от главы региона. И приглашение на встречу. К зданию областной администрации чету Журовых привезли на служебном автомобиле. Сама встреча прошла за закрытыми дверьми. В кабинете губернатора Томской области Наталья со своим мужем рассказали главе региона о своих планах по строительству. И после этого супруги поняли – их вопрос наконец-то сдвинулся с мертвой точки.