Корейцы представили полностью электрическую версию вседорожника Niro. Для электрмобиля заявлены сразу две версии, но даже самая доступная из них обеспечивает запас хода без подзарядки до 240 км.

Корейцы представили полностью электрическую версию вседорожника Niro. Для электрмобиля заявлены сразу две версии, но даже самая доступная из них обеспечивает запас хода без подзарядки до 240 км.