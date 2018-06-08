Прибывшего с государственным визитом в столицу Китая президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовал на площади перед Домом народных собраний в самом сердце Пекина.

Прибывшего с государственным визитом в столицу Китая президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовал на площади перед Домом народных собраний в самом сердце Пекина, после чего на площади выступил военный оркестр Народно-освободительной армии КНР, передает РИА Новости.Владимир Путин приехал на официальную встречу на лимузине Mercedes, его ждал Си Цзиньпин для приветствия​​​. Вначале лидеры вместе поприветствовали китайскую делегацию, а затем — российскую.Под залпы пушек на церемонии были исполнены гимны России и Китая. Музыканты исполнили известную русскую песню "Катюша" и ряд других композиций. Вслед за этим лидеры двух стран удалились вдвоем в сопровождении переводчиков.Президент России пробудет в Китае до 10 июня. После переговоров в Пекине вместе с Си Цзиньпином Путин отправится на скоростном поезде в Тяньцзинь, чтобы посетить товарищеский матч юных хоккеистов России и Китая. После этого российский президент переедет в Циндао, где 9-10 июня примет участие в саммите ШОС и проведет ряд встреч.