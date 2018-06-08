Во Франции на 62-м году скончался американский писатель, телеведущий и повар Энтони Бурден. Бывшие коллеги заявили, что звезда ТВ покончил с собой. О том, как это произошло, пока ничего не известно.

Во Франции на 62-м году скончался американский писатель, телеведущий и повар Энтони Бурден. Бывшие коллеги заявили, что звезда ТВ покончил с собой. О том, как это произошло, пока ничего не известно, сообщает CNN.Энтони Бурден много лет вел кулинарное шоу Parts Unknown на CNN."Его таланты и страсть постоянно нас восхищали. Энтони будет не хватать всем – родным, близким, коллегам, зрителям", — говорится в заявлении дирекции телеканала.Бурден скончался во Франции, куда прилетел на съемки очередного эпизода своего кулинарного шоу. Друг Бурдена Эрик Рипер, французский шеф-повар, нашел телеведущего без сознания в номере отеля.В рамках программы Parts Unknown Энтони Бурден рассказывал о еде и путешествиях. Шоу выходило с 2013 года и получило большое количество наград. Журналист часто высказывался в защиту прав работников общепита и национальных меньшинств.