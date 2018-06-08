Несколько месяцев назад балерина Елена Дмитриева на всю страну объявила: она 25 лет была любовницей народного артиста Николая Караченцова. Законная жена актера Людмила Поргина пришла в студию программы На самом деле Первого канала, чтобы на детекторе лжи рассказать всю правду о ее отношениях с мужем.

Несколько месяцев назад балерина Елена Дмитриева на всюстрану объявила: она 25 лет была любовницей народного артиста НиколаяКараченцова. Законная жена актера Людмила Поргина пришла в студию программы "Насамом деле" Первого канала, чтобы на детекторе лжи рассказать всю правду о ее отношенияхс мужем.По словам Поргиной, ее супруг видел скандальное признаниебалерины в прессе, и эта новость стала для него ударом. "Мне переслали нателефон интервью. Я читаю. Показываю Коле фотографии этой девушки: "Коль, кто это?".Он говорит: "Я ее не знаю". (…) А потом передача. Мы хохотали сначала, особенно,когда простыню вынесли, еще такого цвета позорного, который он терпеть не может.(…) А потом он затих, а потом он пошел гулять, а потом ему стало плохо. (…) Этонекрасиво, это мерзостно это печатать, когда мы каждый день боремся за жизнь. (…)Я его так люблю, что я ему верю, он не может предать", – со слезами на глазахповедала Людмила.Елена Дмитриева на передачу не пришла, поэтому ведущийпрограммы Дмитрий Шепелев предложил прослушать ее интервью популярному изданию,в котором та подробно описывает встречи с артистом. Ознакомившись с публикацией,Людмила отметила: "Это наша с Колей история знакомства, она прочла обэтом в книге и выдает за свою".Также супруга артиста прокомментировала снимок, на котором балерина изображена в обнимку с Караченцовым. "У меня таких фотографий егос девушками – масса. И эта Лена Дмитриева тоже решила подзаработать. Онкрасивый мужчина! Однажды в его номере в Санкт-Петербурге оказалась поклонница,голая. Он зашел, а она ему: "Ну как я вам?" – вспоминает актриса ославной жизни мужа.Актер Николай Сахаров, знакомый с Караченцовым, рассказалприсутствующим, что роман артиста с балериной мог случиться, но этаинтрижка не была любовью и не могла продлиться долго. Поргина такую возможностьотрицала. Она еще раз отметила, что верит своему мужу, но полиграф показал, чтона самом деле она допускает возможность измены, но не хочет признавать этого.Шепелев предложил присутствующим посмотреть эксклюзивноеинтервью Николая Караченцова, чтобы услышать правду из уст самого артиста. С помощьюшоумена Николай Петрович рассказал, что несмотря на тяжелое заболевание иограниченные физические возможности, он предпочитает вести публичный образжизни, потому что он очень скучает по сцене, по ролям и коллегам. Также онотметил, что старается не замечать грязных инсинуаций на свой счет, однако признаниетанцовщицы Дмитриевой сильно его задело. Он считает ее поступок глупостью. Караченцовдобавил, что не знаком с этой женщиной и покрутил пальцем у виска, намекая нато, что Елена сумасшедшая.