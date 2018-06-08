Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, по его мнению, никакого минского формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе не существует.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, по его мнению, никакого минского формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе "не существует".Как передает ТАСС, об этом он сообщил студентам Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, подчеркнув, что полномочный представитель Киева на переговорах Контактной группы Леонид Кучма никакого участия в минском формате переговоров не принимает.В своем выступлении Порошенко отметил, что сейчас есть только нормандский формат (Россия, Украина, Германия, Франция).Минский формат, подписанный 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии, подразумевает участие в переговорах о нормализации ситуации в Донбассе представителей ОБСЕ, России, Украины, а также Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.