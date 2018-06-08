Никакого минского формата не существует. Своим откровением президент Украины поделился в выступлении перед студентами.

Никакого "минского формата" не существует. Своимоткровением президент Украины поделился в выступлении перед студентами.По мнению лидера Незалежной, есть только нормандский формат,в котором Петр Порошенко и готов работать. А экс-президент Украины ЛеонидКучма, представляющий страну в минской контактной группе, в интерпретацииукраинского лидера предстает самозванцем."Минского формата переговоров нет. И Кучма никакогоучастия в минском формате переговоров не принимает. Существует один формат -нормандский", – заявил Порошенко студентам Киевского национальногоуниверситета имени Тараса Шевченко.По словам украинского лидера, в нормандском формате, помимонего, принимают участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции ЭмманюэльМакрон и президент России Владимир Путин. "Если вы найдете другой формат переговоров,где будет Путин, я готов его рассматривать – но заверяю, таких форматовнет", – добавил Порошенко.Лидер Незалежной также заявил, что в контактной группе украинскаясторона ведет переговоры только с представителями России и ОБСЕ. Между тем иМосква, и самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР настаивают на прямыхпереговорах Киева с Донбассом. Президент России неоднократно подчеркивал, что невозможнодобиться разрешения конфликта без прямого диалога конфликтующих сторон. Такихслучаев в мире еще не было.Что же касается минского процесса, то он признан единственнымметодом урегулирования в Донбассе – причем не только народными республиками иРоссией, но и европейскими лидерами. В поддержку "Минска-2" высказывалисьпрезидент Франции Макрон и канцлер ФРГ Меркель, напоминаетТем временем российские военные эксперты комментируютпоследние заявления Киева о новейшем вооружении, которое, якобы, уже напугалоКремль. Порошенко не в состоянии сочинить опасную для России ракету, уверенчлен-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наукКонстантин Сивков.По словам военного аналитика, дозвуковые украинские ракеты -даже модернизированные – могут представлять угрозу только в случае, если ихзапустят залпом в 20-30 штук. А у Украины просто нет такого количествакораблей, в которых можно было бы произвести эти пуски, передает