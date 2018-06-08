Никакого минского формата не существует. Своим
откровением президент Украины поделился в выступлении перед студентами.
Никакого "минского формата" не существует. Своим
откровением президент Украины поделился в выступлении перед студентами.
По мнению лидера Незалежной, есть только нормандский формат,
в котором Петр Порошенко и готов работать. А экс-президент Украины Леонид
Кучма, представляющий страну в минской контактной группе, в интерпретации
украинского лидера предстает самозванцем.
"Минского формата переговоров нет. И Кучма никакого
участия в минском формате переговоров не принимает. Существует один формат -
нормандский", – заявил Порошенко студентам Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.
По словам украинского лидера, в нормандском формате, помимо
него, принимают участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль
Макрон и президент России Владимир Путин. "Если вы найдете другой формат переговоров,
где будет Путин, я готов его рассматривать – но заверяю, таких форматов
нет", – добавил Порошенко.
Лидер Незалежной также заявил, что в контактной группе украинская
сторона ведет переговоры только с представителями России и ОБСЕ. Между тем и
Москва, и самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР настаивают на прямых
переговорах Киева с Донбассом. Президент России неоднократно подчеркивал, что невозможно
добиться разрешения конфликта без прямого диалога конфликтующих сторон. Таких
случаев в мире еще не было.
Что же касается минского процесса, то он признан единственным
методом урегулирования в Донбассе – причем не только народными республиками и
Россией, но и европейскими лидерами. В поддержку "Минска-2" высказывались
президент Франции Макрон и канцлер ФРГ Меркель, напоминает
Тем временем российские военные эксперты комментируют
последние заявления Киева о новейшем вооружении, которое, якобы, уже напугало
Кремль. Порошенко не в состоянии сочинить опасную для России ракету, уверен
член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук
Константин Сивков.
По словам военного аналитика, дозвуковые украинские ракеты -
даже модернизированные – могут представлять угрозу только в случае, если их
запустят залпом в 20-30 штук. А у Украины просто нет такого количества
кораблей, в которых можно было бы произвести эти пуски, передает