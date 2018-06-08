Считанные дни остаются до открытия новой международной галереи аэропорта Домодедово. Впервые в России там заработает уникальная система: посадочный талон можно будет получить самостоятельно всего за две секунды.

Считанные дни остаются до открытия новой международной галереи аэропорта Домодедово. Впервые в России там заработает уникальная система: посадочный талон можно будет получить самостоятельно всего за две секунды.До судейского свистка еще неделя, но футбольный праздник уже начинается. На площади перед аэропортом — спортивная ярмарка, а внутри готовят к открытию новый терминал. Последние косметические штрихи, проверка аппаратуры паспортного контроля: уже 13 июня здесь встретят болельщиков и спортсменов из Египта."Внедрили технологию раздельного обслуживания организованных групп болельщиков. Что это означает? Если представить, что одновременно в аэропорт прилетают две группы поддержки разных команд, они не будут пересекаться на всех этапах контроля. Это прежде всего для того, чтобы гарантировать безопасность и комфорт пребывания всех на территории аэровокзала", — рассказал пресс-секретарь аэропорта "Домодедово" Александр Власов.Площадь нового терминала — как двадцать футбольных полей. Везде яркая, понятная навигация, всегда доступная помощь англоговорящего персонала и, впервые в России, новая электронная система выдачи посадочных талонов."Представим, что я — пассажир аэропорта "Домодедово", пользуясь современными технологиями, купила билет по Интернету и зарегистрировалась заранее. Мне на телефон вместе с подтверждением регистрации и указанием номера места и деталей по рейсу пришел QR-код. Подхожу с этим QR-кодом, подношу его и получаю посадочный талон", — демонстрирует PR-директор аэропорта Домодедово Дарья Коршунова.У болельщиков не будет ни единого шанса заблудиться. По всей территории аэропорта — информационные стойки, пункты, где можно распечатать билет на предстоящий матч, а для представителей оргкомитета подают специальные автобусы.Готовы и аэроэкспрессы — новые, двухэтажные. В дни матчей они будут курсировать до трех часов ночи, проезд для болельщиков — бесплатный."Для нас большая честь перевезти всех болельщиков бесплатно в период чемпионата мира. Они предъявляют свой FAN ID, билет на московский матч — это очень важно, что должен быть билет на московский матч — и проходят в поезд", — говорит руководитель пресс-службы компании "Аэроэкспресс" Екатерина Лобанова.При этом реконструкция аэропорта продолжается: здесь возводят новую взлетно-посадочную полосу, перрон и автомобильную эстакаду.