Стало известно, что набора в Московскую театральную школу Олега Табакова не будет. С заявлением выступил новый руководитель, актер Владимир Машков.

Стало известно, что набора в "Московскую театральную школу Олега Табакова" не будет. С заявлением выступил новый руководитель, актер Владимир Машков.В 2018 году не будет набора в "Московскую театральную школу Олега Табакова". Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения. Как оказалось, такое непростое решение принял новый руководитель Владимир Машков. Он сделал это потому. что ему нужно время "войти в курс дела"."Всегда в финале долгого отбора ребят в колледж лично набирал Олег Павлович Табаков. Его решение было определяющим и последним. Но, к сожалению, ребята, которые начали проходить отбор в ноябре, по известным печальным причинам не смогут уже получить напутствие моего учителя.Я, как новый художественный руководитель, этих ребят тоже не видел. В этой ситуации отдать кому-то предпочтение, решить чью-то судьбу было бы крайне безответственно", – объяснил Владимир Машков.Актер сообщил, что ему нужно время, чтобы разобраться во всем, что происходит в колледже. "Набирать сейчас новый курс без ясного понимания дальнейших перспектив будет простой формалистикой. Задача же не в том, чтобы зачислить ребенка в колледж, а в том, чтобы научить его. А для этого нужно четко понимать, кто, как и чему будет учить. От нашего решения зависят судьбы ребят. И спешка, зачисление ради зачисления, тут совершенно неуместны", – заключил новый руководитель.Машков попросил прощения у родителей абитуриентов. "Я чувствую свою личную ответственность, в первую очередь, за каждого ученика и за его будущее. И именно это заставляет меня принять это непростое решение", – завершил свое заявление актер.Интересно, что Владимир Машков не оставил без внимания тех ребят, кто уже показал себя. Он отметил, что их результаты будут учтены в следующем году.Напомним, 23 апреля Владимир Машков стал художественным руководителем "Табакерки", заменив на этом посту Олега Табакова. Спустя месяц актера представили и в "Московской театральной школе Олега Табакова".