Похитили, пытали, а потом убили. Суд признал двух жителей Камешково Радика Хасянова и Антона Царькова виновными. По надуманному предлогу они похитили некоего Дениса Орлова, отвезли его в лес, оставив голым на морозе. Потом привезли в квартиру Хасянова.

Похитили, пытали, а потом убили. Суд признал двух жителей Камешково Радика Хасянова и Антона Царькова виновными. По надуманному предлогу они похитили некоего Дениса Орлова, отвезли его в лес, оставив голым на морозе. Потом привезли в квартиру Хасянова. Пытки продолжались 2 недели. От Орлова требовали 100 тысяч рублей, и не добившись денег - зарезали в безлюдном месте. Убийца Хасянов получил 19 лет колонии строгого режима, а его подельник Царьков - 13 лет и 8 месяцев.