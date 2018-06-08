Бразильские полицейские спасли проведшую под землей около восьми часов новорожденную девочку, которую прабабушка сочла мертвой и закопала на заднем дворе дома. Процесс вызволения малышки из могилы они сняли на видео.

Бразильские полицейские спасли проведшую под землей около восьми часов новорожденную девочку, которую прабабушка сочла мертвой и закопала на заднем дворе дома, сообщает Globo.com. Процесс вызволения малышки из могилы они сняли на видео.Пятого июня девочка может праздновать сразу два дня рождения — в этот день она появилась на свет в Канаране (штат Мату-Гросу) и выбралась из-под земли. Роды оказались неожиданными для ее 15-летней матери, которая, почувствовав себя плохо, отправилась в туалет, где и разрешилась. Ребенок, по ее словам, ударился головой об унитаз и не произнес ни звука, что подтвердили 33-летняя бабушка и 57-летняя прабабушка новорожденной. По настоянию последней малышку закопали во дворе, обернув в ткань.По данным журналистов, полицейских о произошедшем известил кто-то из местных жителей, пожелавший остаться неизвестным. Короткого допроса хватило для того, чтобы повитухи указали место, где произвели захоронение, при этом они еще раз заверили стражей порядка, что малышка мертва.Служители закона мотыгой сделали углубление в земле и через отверстие достали новорожденную, которая к тому моменту провела в могиле уже восемь часов. К их удивлению девочка была жива, ее спешно доставили в госпиталь, где она и находится по сей день. Врачи диагностировали у нее перелом основания черепа, но отметили, что ее жизни ничего не угрожает.Перерезавшую пуповину прабабушку взяли под стражу, ей грозит уголовное преследование.