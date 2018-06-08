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<a href="http://33live.ru/novosti/08-06-2018-pozhiloj-nemec-i-sobaka-edut-na-chm-2018-na-raritetnom-traktore.html" target="_blank">Пожилой немец и собака едут на ЧМ-2018 на раритетном тракторе</a> - 70-летний Губерт Вирт избрал самый, пожалуй, странный и умиротворяющий способ добраться до столицы Чемпионата мира по футболу. В Москву он едет на тракторе, выпущенном в 1936 году, причем предпочитает двигаться по проселочным дорогам.