На выставке в южнокорейском Пусане компания Hyundai представила концептуальный вседорожник HDC-2 Grandmaster, который выглядит действительно монументально. В будущем Grandmaster может перевоплотиться во вседорожный флагман марки.

На выставке в южнокорейском Пусане компания Hyundai представила концептуальный вседорожник HDC-2 Grandmaster, который выглядит действительно монументально. В будущем Grandmaster может перевоплотиться во вседорожный флагман марки.