На выставке в южнокорейском Пусане компания Hyundai представила концептуальный вседорожник HDC-2 Grandmaster, который выглядит действительно монументально. В будущем Grandmaster может перевоплотиться во вседорожный флагман марки.
<a href="http://33live.ru/novosti/08-06-2018-predstavlen-koncept-flagmanskogo-krossovera-hyundai.html" target="_blank">Представлен концепт флагманского кроссовера Hyundai</a> - На выставке в южнокорейском Пусане компания Hyundai представила концептуальный вседорожник HDC-2 Grandmaster, который выглядит действительно монументально. В будущем Grandmaster может перевоплотиться во вседорожный флагман марки.
[url=http://33live.ru/novosti/08-06-2018-predstavlen-koncept-flagmanskogo-krossovera-hyundai.html]Представлен концепт флагманского кроссовера Hyundai[/url] - На выставке в южнокорейском Пусане компания Hyundai представила концептуальный вседорожник HDC-2 Grandmaster, который выглядит действительно монументально. В будущем Grandmaster может перевоплотиться во вседорожный флагман марки.