Сдают ЕГЭ, отдыхают в лагерях и готовятся к новому учебному году. Лето для школьников области и их родителей - насыщенная пора. О том, как проходит итоговая аттестация для выпускников и как организовали досуг детям и подросткам региона, а также, что думают областные чиновники по поводу школьной формы узнала Маргарита Махрова.

Сдают ЕГЭ, отдыхают в лагерях и готовятся к новому учебному году. Лето для школьников области и их родителей - насыщенная пора. О том, как проходит итоговая аттестация для выпускников и как организовали досуг детям и подросткам региона, а также, что думают областные чиновники по поводу школьной формы узнала Маргарита Махрова.Сдача ЕГЭ проходит в штатном режиме. Из новшеств - экзаменационные бланки теперь печатают прямо в школах, которые стали пунктами проведения ЕГЭ. У выпускников позади уже 7 экзаменов, в том числе, 2 обязательных - русский язык и математика. Результаты первых испытаний станут известны 13 июня. Не обошлось без нарушений.Ольга Беляева, директор департамента образования: "Удаления есть, у нас удалены два человека за использование телефона, бестолковые люди теперь потеряют год. И один человек удалён за шпаргалку. Это по всей области из общего числа детей, сдавали там 5.5 тысяч выпускников этого года. Никакого такого скандального пока нет -стучит по столу чтобы не сглазить - надзорщики не дремлют".Прокомментировала Ольга Беляева и вопрос школьной формы. Её в учебных заведениях вправе выбирать, правда, руководство школ не всегда находит с родителями общий язык. Накануне, состоялась презентация формы в новой 49 школе. Фасон одежды устроил не всех родителей.Ольга Беляева, директор департамента образования: "Никто никого заставлять не должен, это я вам точно говорю, никаких таких ограничителей быть не может, закон говорит только о требованиях. Требования есть, а дальше под эти требования класс, параллель, школа делает так, как им удобно: хочу - шью, хочу - покупаю".О детском отдыхе. Первая смена уже открылась в 13 загородных лагерях. Всего в регионе их более 20. В целом за лето чиновники планируют организовать труд и отдых более 100 тысяч детей и подростков Владимирской области. Для них открыты оздоровительные, палаточные, профильные лагеря, а также более 300 лагерей дневного пребывания при школах. Из областного бюджета на отдых детей и подростков выделили более 440 миллионов рублей, что на 30 миллионов больше, чем в прошлом году. Полный перечень оздоровительных лагерей родители могут посмотреть на Там, кстати, можно оценить и в каких условиях будут отдыхать дети.Ольга Беляева, директор департамента образования: "Ну, вот я не выбираю, например, 22 позиция - лагерь "Солнечная поляна", Меленковский район, что здесь найдёт родитель, во-первых, он увидит, что это лагерь не круглогодичный, значит там не может быть отопления, хорошо, дальше он видит, что лагерь принимает до 100 человек в смену".А ещё есть всероссийские детские центры: "Смена", "Орлёнок" и "Артек", а также санатории Ивановской, Владимирской области и Краснодарского края. И они тоже будут доступны нашим детям. За лето там отдохнут более 200 ребят.