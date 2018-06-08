Программа реновации вслед за Восточным и Западным округами приходит на северо-восток столицы. Для переселенцев там подготовлено четыре новых дома. Жителей ветхих пятиэтажек ждут современные квартиры комфорт-класса увеличенной площади.

Программа реновации вслед за Восточным и Западным округамиприходит на северо-восток столицы. Для переселенцев там подготовлено четыреновых дома. Жителей ветхих пятиэтажек ждут современные квартиры комфорт-классаувеличенной площади.Новые дома расположены в районах Бабушкинский и ЮжноеМедведково. По словам руководителя департамента градостроительной политики МосквыСергея Левкина, выдача смотровых ордеров для переселенцев начнется уже 9 июня."Центры информирования по переселению располагаются на первых этажах домовпо адресам: улица Летчика Бабушкина, 39, а также улица Полярная, 1, корпус2", – сказал он.Левкин подчеркнул, в первые два дня – субботу и воскресенье– центры будут работать без перерыва с 9 до 21 часов. Там будут работать специалистыдепартамента городского имущества, префектуры Северо-Восточногоадминистративного округа, ГБУ "Жилищник", управления социальнойзащиты населения. Кроме того, переселенцы смогут получить всю необходимуюинформацию от представителей Фонда реновации, в том числе по вопросам докупкижилых помещений.Один из домов для переселенцев расположен по адресу улицаЛетчика Бабушкинская, 39. Как и обещали в столичной мэрии, переселенцы пореновации остаются в прежних районах. На Летчика Бабушкина, 39 переезжаютжители двух пятиэтажек по улице Осташковская, которые расположены буквально внескольких минутах ходьбы от нового дома.Это значит, что переселенцы сохраняют привычное окружение иобраз жизни. Они, как и прежде, будут ходить в полюбившиеся магазины, парки и другиеместа отдыха, водить детей в те же школы и детские сады, пользоватьсяполиклиникой.Дом на Летчика Бабушкина, 39 – трехсекционный переменнойэтажности (14-17 этажей). Здание возведено по всем современным технологиям сиспользованием трехслойной стеновой панели с облицовкой под кирпич. Строителитщательно подошли к соблюдению всех требований энергоэффективности: установленысчетчики тепла и воды, электрощиты с группами автоматов на розеточную сеть.Все квартиры, отделанные в соответствии с требованиямикомфорт-класса, полностью готовы к заселению и проживанию. Внутри помещенийустановлены деревянные двери, входная – металлическая, утепленная, с повышеннойзвукоизоляцией. На полу уложены кафель и ламинат, а на стенах наклееныфлизелиновые обои. Жильцы смогут легко покрасить их в любой цвет по своемувкусу.На кухнях для будущих жильцов уже установлены электрическиеплиты и раковины. А в ванных комнатах и санузлах – все необходимоесантехническое оборудование – ванна, раковина, смеситель, душ, полотенцесушитель,унитаз. Предусмотрено место и для стиральной машины.Окна в квартирах выполненыиз ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом. Все квартиры оборудованыпросторными лоджиями.Переселенцы получают равнозначные жилые помещения, общаяплощадь которых превышает метраж их квартир в хрущевках. Так, общая площадьоднокомнатных жилых помещений в доме на Летчика Бабушкина – порядка 33квадратных метров, кухня – около девяти "квадратов". Площадь"двушек" здесь – около 55 "квадратов" (жилая – 35), трехкомнатныхквартир – порядка 75 (жилая – 40-45).Дом полностью приспособлен для людей с ограниченнымивозможностями, входные группы доступны для пожилых людей и мам с колясками.Кроме того, выполнено благоустройство прилегающей территории. Во дворенаходится детская площадка с безопасным прорезиненным покрытием. Взрослыесмогут воспользоваться спортивными тренажерами. Кроме того, установлены малыеархитектурные формы – лавочки, урны.По словам Сергея Левкина, в настоящий момент под заселениепо программе реновации передано уже пять домов, которые были построены ранее:один в Восточном административном округе, четыре других – в Западном."Свое согласие на переезд дали 85% жителей старых пятиэтажек. Эти фактыговорят сами за себя и позволяют судить, как москвичи воспринимают программу исвою роль в ней", – отметил он.Глава департамента градостроительной политики подчеркнул,что до конца года под заселение по программе реновации будут переданы еще более20 домов. Часть из них уже построена, другая – в финальной стадии возведения.Реновация ветхого жилья в Москве – крупнейшийградостроительный проект российской столицы и один из самых масштабных проектовтакого рода в мире. Соответствующий закон был подписан президентом РоссииВладимиром Путиным в июле 2017 года. 1 августа программу утвердил мэр МосквыСергей Собянин. В нее попали многоквартирные дома с количеством этажей не болеедевяти, возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века. Внастоящее время в списке реновации – 5 171 дом.Первые переселенцы начали переезжать в новое жилье уже вфеврале этого года. Старт реновации был дан в районе Северное Измайлово. Жильцыдвух пятиэтажек на улице Константина Федина переехали в дом комфорт-класса на5-й Парковой.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, программа реновациипредусматривает огромные масштабы строительства, сопоставимые по объему с двумятакими городами, как Казань. Как отметил глава стройкомплекса столицы МаратХуснуллин, всего в рамках реновации в Москве будет построено не менее 30 миллионовквадратных метров современного жилья.