Программа реновации вслед за Восточным и Западным округами
приходит на северо-восток столицы. Для переселенцев там подготовлено четыре
новых дома. Жителей ветхих пятиэтажек ждут современные квартиры комфорт-класса
увеличенной площади.
Программа реновации вслед за Восточным и Западным округами
приходит на северо-восток столицы. Для переселенцев там подготовлено четыре
новых дома. Жителей ветхих пятиэтажек ждут современные квартиры комфорт-класса
увеличенной площади.
Новые дома расположены в районах Бабушкинский и Южное
Медведково. По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы
Сергея Левкина, выдача смотровых ордеров для переселенцев начнется уже 9 июня.
"Центры информирования по переселению располагаются на первых этажах домов
по адресам: улица Летчика Бабушкина, 39, а также улица Полярная, 1, корпус
2", – сказал он.
Левкин подчеркнул, в первые два дня – субботу и воскресенье
– центры будут работать без перерыва с 9 до 21 часов. Там будут работать специалисты
департамента городского имущества, префектуры Северо-Восточного
административного округа, ГБУ "Жилищник", управления социальной
защиты населения. Кроме того, переселенцы смогут получить всю необходимую
информацию от представителей Фонда реновации, в том числе по вопросам докупки
жилых помещений.
Один из домов для переселенцев расположен по адресу улица
Летчика Бабушкинская, 39. Как и обещали в столичной мэрии, переселенцы по
реновации остаются в прежних районах. На Летчика Бабушкина, 39 переезжают
жители двух пятиэтажек по улице Осташковская, которые расположены буквально в
нескольких минутах ходьбы от нового дома.
Это значит, что переселенцы сохраняют привычное окружение и
образ жизни. Они, как и прежде, будут ходить в полюбившиеся магазины, парки и другие
места отдыха, водить детей в те же школы и детские сады, пользоваться
поликлиникой.
Дом на Летчика Бабушкина, 39 – трехсекционный переменной
этажности (14-17 этажей). Здание возведено по всем современным технологиям с
использованием трехслойной стеновой панели с облицовкой под кирпич. Строители
тщательно подошли к соблюдению всех требований энергоэффективности: установлены
счетчики тепла и воды, электрощиты с группами автоматов на розеточную сеть.
Все квартиры, отделанные в соответствии с требованиями
комфорт-класса, полностью готовы к заселению и проживанию. Внутри помещений
установлены деревянные двери, входная – металлическая, утепленная, с повышенной
звукоизоляцией. На полу уложены кафель и ламинат, а на стенах наклеены
флизелиновые обои. Жильцы смогут легко покрасить их в любой цвет по своему
вкусу.
На кухнях для будущих жильцов уже установлены электрические
плиты и раковины. А в ванных комнатах и санузлах – все необходимое
сантехническое оборудование – ванна, раковина, смеситель, душ, полотенцесушитель,
унитаз. Предусмотрено место и для стиральной машины.
Окна в квартирах выполнены
из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом. Все квартиры оборудованы
просторными лоджиями.
Переселенцы получают равнозначные жилые помещения, общая
площадь которых превышает метраж их квартир в хрущевках. Так, общая площадь
однокомнатных жилых помещений в доме на Летчика Бабушкина – порядка 33
квадратных метров, кухня – около девяти "квадратов". Площадь
"двушек" здесь – около 55 "квадратов" (жилая – 35), трехкомнатных
квартир – порядка 75 (жилая – 40-45).
Дом полностью приспособлен для людей с ограниченными
возможностями, входные группы доступны для пожилых людей и мам с колясками.
Кроме того, выполнено благоустройство прилегающей территории. Во дворе
находится детская площадка с безопасным прорезиненным покрытием. Взрослые
смогут воспользоваться спортивными тренажерами. Кроме того, установлены малые
архитектурные формы – лавочки, урны.
По словам Сергея Левкина, в настоящий момент под заселение
по программе реновации передано уже пять домов, которые были построены ранее:
один в Восточном административном округе, четыре других – в Западном.
"Свое согласие на переезд дали 85% жителей старых пятиэтажек. Эти факты
говорят сами за себя и позволяют судить, как москвичи воспринимают программу и
свою роль в ней", – отметил он.
Глава департамента градостроительной политики подчеркнул,
что до конца года под заселение по программе реновации будут переданы еще более
20 домов. Часть из них уже построена, другая – в финальной стадии возведения.
Реновация ветхого жилья в Москве – крупнейший
градостроительный проект российской столицы и один из самых масштабных проектов
такого рода в мире. Соответствующий закон был подписан президентом России
Владимиром Путиным в июле 2017 года. 1 августа программу утвердил мэр Москвы
Сергей Собянин. В нее попали многоквартирные дома с количеством этажей не более
девяти, возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века. В
настоящее время в списке реновации – 5 171 дом.
Первые переселенцы начали переезжать в новое жилье уже в
феврале этого года. Старт реновации был дан в районе Северное Измайлово. Жильцы
двух пятиэтажек на улице Константина Федина переехали в дом комфорт-класса на
5-й Парковой.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, программа реновации
предусматривает огромные масштабы строительства, сопоставимые по объему с двумя
такими городами, как Казань. Как отметил глава стройкомплекса столицы Марат
Хуснуллин, всего в рамках реновации в Москве будет построено не менее 30 миллионов
квадратных метров современного жилья.