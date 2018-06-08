Президент России Владимир Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца помочь организовать двухсторонний саммит с президентом США Дональдом Трампом в Вене этим летом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

Президент России Владимир Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца помочь организовать двухсторонний саммит с президентом США Дональдом Трампом в Вене этим летом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. По его словам, свое пожелание глава России озвучил во время официального визита в столицу Австрии 5 июня. Себастьян Курц пообещал обратиться к президенту США с инициативой о проведении встречи, утверждает собеседник издания. Он добавил, что в Белом доме США уже обдумывают это предложение.Как заявил источник WSJ, Владимир Путин не желает, чтобы встреча прошла в Вашингтоне, и предпочел бы нейтральное место для проведения переговоров. Президент России готов встретиться с американским коллегой в ходе запланированной на июль поездки Дональда Трампа в Европу, в рамках которой он посетит Брюссель и Великобританию. Целью встречи лидеров двух стран может стать урегулирование напряженности между США и Россией по ситуациям в Сирии, на Украине и другим вопросам, сказали источники WSJ.Ожидается, что канцлер Австрии обсудит возможность проведения саммита президентов России и США с американским послом в Германии Ричардом Гренелем во время визита в Берлин 13 июня, уточнил изданию высокопоставленный чиновник. В Кремле пока никак не прокомментировали информацию о предполагаемой просьбе Владимира Путина о встрече с президентом США.Ранее глава государства заявил, что его встреча с Дональдом Трампом пока не может состояться из-за внутриполитической борьбы в США. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Кремль ощущает дефицит инициативы со стороны американских партнеров в части подготовки встречи лидеров двух стран.На прошлой неделе WSJ сообщила, что Белый дом США обсуждает возможность организации встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Издание, однако, уточняло, что обсуждение находится на начальной стадии и сторонам еще необходимо согласовать дату и место. Источник “Ъ”, близкий к Кремлю, ранее не исключал, что лидеры двух стран увидятся на полях саммита G20, который состоится 30 ноября—1 декабря в столице Аргентины.Напомним, президенты России и США встречались уже дважды. Их первая встреча прошла 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. По итогам беседы, которая заняла более двух часов, стороны объявили о достижении договоренностей по Сирии, Украине, кибербезопасности, а также по обмену послами. Вторая встреча состоялась во время ноябрьского саммита АТЭС во Вьетнаме и была короткой. По ее завершению президенты двух стран одобрили совместное заявление по Сирии.