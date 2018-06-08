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<a href="http://33live.ru/novosti/08-06-2018-putin-rasskazal-stanet-li-platnym-proezd-po-krymskomu-mostu.html" target="_blank">Путин рассказал, станет ли платным проезд по Крымскому мосту</a> - Часть вопросов в ходе прямой линии с президентом РФ была посвящена Крымскому мосту. В частности, россиян интересовало, введут ли со временем плату за проезд по новому сооружению, однако желающим попасть на полуостров на автомобиле, похоже, беспокоиться не о чем.