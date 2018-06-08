Преждевременные роды – одна из самых больших опасностей, с которыми могут столкнуться матери и их дети. Но теперь риск рождения ребёнка раньше срока можно заранее узнать благодаря новому анализу крови.

Преждевременные роды – одна из самых больших опасностей, с которыми могут столкнуться матери и их дети. Осложнения, вызванные преждевременными родами, являются одной из ведущих причин младенческой смертности во многих странах мира. Ежегодно такие проблемы затрагивают 15 миллионов семей во всём мире.До сегодняшнего дня у медиков не было надёжного способа определить риск преждевременных родов. Между тем недавно международная команда исследователей создала новый анализ крови, являющийся практически таким же эффективным, как и ультразвуковое исследование при определении срока беременности. Но, что самое важное, он указывает на вероятность рождения малыша раньше срока.Специалисты поясняют, что преждевременные роды (а это любые роды, происходящие по крайней мере на три недели раньше, чем девятимесячный срок беременности матери) предсказать достаточно трудно. Младенцы, рано появившиеся на свет, могут страдать от различных физических и неврологических расстройств.Как сказано в пресс-релизе, тест измеряет активность различных генов, оценивая содержание так называемой внеклеточной РНК в крови матери. Эти крошечные кусочки "сигнальных молекул" переносят генетические инструкции, рассказывающие организму, как делать белки.Исследовательская группа использовала образцы крови, собранные у участниц исследования во время беременности, чтобы определить, какие гены достоверно связаны с гестационным возрастом плода и риском недоношенности.Сначала исследовательская группа научилась определять стадию беременности. С этой целью специалисты пригласили 21 беременную женщину из Дании для участия в эксперименте: каждую неделю вплоть до рождения ребёнка они сдавали кровь.Учёные использовали образцы крови для построения статистической модели, которая идентифицировала девять особых внеклеточных РНК. Они помогали прогнозировать гестационный возраст. Позже модель проверили с использованием образцов крови ещё 10 женщин.Затем специалисты взяли кровь 38 американских беременных женщин, родивших преждевременно во время предыдущей беременности. Исследователи собирали образцы крови во втором и третьем триместре. Из этой группы 13 женщин вновь родили малышей раньше срока, а 25 испытуемых родили в срок. Учёные обнаружили, что уровни некоторых внеклеточных РНК могут предсказать, какая женщина родит недоношенного ребёнка.Новый тест также смог с 45-процентной точностью определить гестационный возраст плода (количество полных недель, которые проходят с первого дня последней менструации матери до рождения ребёнка). Такие показатели примерно соответствуют показателям ультразвукового исследования, которое на сегодняшний день определяет возраст с 48-процентной точностью.Кроме того, исследователи смогли спрогнозировать, какие женщины рискуют родить своих детей достаточно рано (с 75-80% точностью)."Я провёл много времени, работая над понимаем природы преждевременных родов. Это первый реальный и значительный научный прогресс по этой проблеме за долгое время", — заявил один из авторов исследования Мэдс Мельби (Mads Melbye) из Медицинской школы Стэнфордского университета.Как объясняют учёные, на сегодняшний день тест всё ещё находится на ранней стадии разработки. Тем не менее такой тест является намного более дешёвой процедурой и для него не нужно сложное ультразвуковое оборудование.Такой тест позволит беременным женщинам, живущим в районах с низким уровнем дохода или труднодоступных местах, где мало медицинских учреждений, получить своевременный доступ к этому виду важного дородового ухода.Предыдущие методы, прогнозирующие преждевременные роды, оказались гораздо менее надёжными в сравнении с новым анализом крови, отмечают авторы работы в статье журнала Science.Дальнейшая работа по выявлению генетических триггеров ранних родов может помочь учёным в один прекрасный день разработать методы лечения, чтобы не только спрогнозировать это состояние, но и помочь бороться с ним.Добавим, что ранее учёные выяснили: причиной преждевременных родов может стать бессонница.