Лидеры России и Китая подписали по итогам переговоров в Пекине совместное заявление. Стороны договорились взаимодействовать в интересах постконфликтного восстановления Сирии и координировать усилия для решения проблем Корейского полуострова.

Лидеры России и Китая подписали по итогам переговоров в Пекине совместное заявление. В нем говорится, что Москва и Пекин будут "координировать планы и конкретные шаги по обеспечению эффективного постконфликтного восстановления Сирии". Россия и Китай будут совместно выступать за сохранение территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета и за продвижение мирного урегулирования.Также в совместном заявлении затронута иранская ядерная проблема. Россия и Китай будут прилагать усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Также стороны считают важным защищать интересы торгово-экономического сотрудничества с Тегераном от односторонних санкций.Кроме того, стороны выразили готовность продолжать координация усилий по мирному решению проблем Корейского полуострова.Владимир Путин и Си Цзиньпинь договорились продолжать практику взаимных визитов на высшем уровне и встреч "на полях" международных форумов. Эта встреча двух лидеров стала уже 25-й по счету. В заявлении подчеркивается, что плотные контакты глав государств являются показателем высокого уровня двусторонних отношений.Сегодня же был подписан ряд документов. Между правительствами двух стран было подписано соглашение о международном автомобильном сообщении, между министерством экономического развития РФ и госкомитетом КНР по развитию и реформе был подписан меморандум о дальнейшем укреплении инвестиционного сотрудничества​​​. Также был подписан меморандум о сотрудничестве в области электронной торговли. Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация договорились о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса. Кроме того, Росатом и Госагентство КНР по атомной энергии подписали соглашение о научном сотрудничестве между Российской академией наук и Китайской академией наук.