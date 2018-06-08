Начальник ОМВД подполковник полиции Дмитрий Ильин зачитал коллегам поздравительную телефонограмму начальника регионального УМВД генерал-майора полиции Василия Кукушкина.

Ежедневное утреннее совещание личного состава ОМВД России по Суздальскому району началось с ряда приятных моментов. Начальник Суздальского ОМВД подполковник полиции Дмитрий Ильин поздравил коллег с 300-летием российской полиции и зачитал поздравительную телефонограмму начальника УМВД России по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Кукушкина, направленную в адрес суздальских стражей порядка:«На протяжении всей истории нашей страны не было более почетной обязанности, чем защищать Родину. Сотрудники органов внутренних дел – это люди, которые призваны оберегать жизнь, здоровье, законные права граждан, стоять на страже интересов общества и государства. В этот день от всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых свершений на благо Отечества!».Дмитрий Александрович торжественно вручил начальнику и заместителю начальника ИВС ОМВД юбилейные медали, а также погоны заместителю начальника ОМВД Д.С. Лазаренкову и старшему инспектору ДПС ГИБДД Т.Р. Акимову, в связи с присвоением сотрудникам очередных специальных званий.