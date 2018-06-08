В указанный период будет осуществляться только прием граждан, записавшихся через Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru)...

По техническим причинам в период с 11 по 16 июня 2018 года в подразделении МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по г. Москве, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Академика Глушко, д.13 изменятся условия приема населения.В указанный период будет осуществляться только прием граждан, записавшихся через Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).График работы при этом останется неизменным:- с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут- обеденный перерыв с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.