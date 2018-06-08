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<a href="http://33live.ru/novosti/08-06-2018-s-2018-po-2022-god-vo-vladimirskoj-oblasti-rasselyat-415-avarijnyx-domov.html" target="_blank">С 2018 по 2022 год во Владимирской области расселят 415 аварийных домов</a> - В них проживает больше восьми тысяч человек