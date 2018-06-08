В них проживает больше восьми тысяч человек
В них проживает больше восьми тысяч человек
В рамках программы по ликвидации аварийного жилья с 2018 по 2022 год во Владимирской области планируют расселить 415 домов. Сейчас в них живут 8,8 тысяч человек.
Общая площадь аварийных домов составляет 143,9 тысяч квадратных метров. Федеральные власти не могут найти средства на расселение. Тем не менее, губернатор Светлана Орлова
указала выделить деньги из областного и местных бюжетов.
В этом году власти планируют расселить 387 человек. Наиболее количество аварийных домов - в Гусь-Хрустальном и Владимире.