Мужской журнал Maxim показал обложку нового летнего номера, на которой красуется американская модель Кейт Аптон. Блондинка с аппетитными формами возглавила ежегодный рейтинг самых сексуальных женщин на планете по версии авторитетного издания.

Мужской журнал Maxim показал обложку нового летнего номера, на которой красуется американская модель Кейт Аптон. Блондинка с аппетитными формами возглавила ежегодный рейтинг самых сексуальных женщин на планете по версии авторитетного издания.Кейт Аптон по праву признана одной из самых красивых и сексуальных женщин современности. Несмотря на то что дива отличается нехарактерными для модели параметрами, она продолжает сводить с ума миллионы поклонников по всему миру.Аптон успела возглавить множество всевозможных рейтингов. Не стал исключением и мужской журнал Maxim, где американская манекенщица заняла лидирующую строчку в сотне самых сексуальных.Более того, Кейт снялась для обложки авторитетного издания. На снимках дива красуется в легкой блузе благородного бежевого оттенка с внушительным декольте.Образ блондинки дополнили крупные серьги и сдержанный макияж.Кейт рассказала, что съемка проходила в Израиле, в пустыне Негев. Снимал модель известный французский фотограф Жиль Бенсимон, который отметился работой со многими мировыми звездами.Многие в шутку называют Кейт Аптон американской Анной Семенович. Девушке с таким размером груди очень трудно смотреть только в глаза. На счету Кейт – две обложки престижного спецвыпуска купальников, роль в голливудском фильме "Другая женщина" и множество рекламных контрактов.Блондинка часто снимается для брендов нижнего белья и купальников, участвует в показах и фотосессиях для глянца. И хотя модель часто критикуют за то, что она не такая худая, как того требуют современные стандарты, дива уверенно заявляет, что комфортно себя чувствует с такими формами.Отметим, что уже 18 лет подряд редакция Maxim составляет рейтинг из 100 самых горячих моделей, певиц и актрис. В 2018 году за желанный титул боролись Кайли и Кендалл Дженнер, Белла Хадид и Иванка Трамп.