Банковские счета баскетбольного клуба Локомотив-Кубань арестованы налоговой службой из-за невыплаты налогов. Известно, что сумма долгов краснодарцев составляет 243,5 миллиона рублей. Всего арестованы банковские счета в шести разных банках, где хранились средства железнодорожников.

Банковские счета баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" арестованы налоговой службой из-за невыплаты налогов. Известно, что сумма долгов краснодарцев составляет 243,5 миллиона рублей. Об этом сообщает "Советский спорт" со ссылкой на собственные источники.Всего арестованы банковские счета в шести разных банках, где хранились средства железнодорожников. Руководство клуба уже дало понять, что в случае изъятия указанной суммы из оборота клуб из Краснодара не сможет выполнить свои финансовые обязательства перед баскетболистами и тренерским штабом.Напомним, что по итогам минувшего сезона "Локомотив-Кубань" вышел в четвертьфинал Единой лиги ВТБ, где в трех матчах уступил "Химкам". Также краснодарский клуб добрался до финала Кубка Европы, в котором по сумме двух игр проиграл турецкой "Дарушшафаке".