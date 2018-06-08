Жена и дочь россиянина Игоря Биткова, обвиняемого в Гватемале в использовании поддельных документов, отпущены из тюрьмы под домашний арест.

Жена и дочь россиянина Игоря Биткова, обвиняемого в Гватемале в использовании поддельных документов, отпущены из тюрьмы под домашний арест, передает телеканал "Россия 24".Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в центральноамериканской стране Андрей Федоровых."С 7 июня вся семья отправлена под домашним арестом в качестве замещающей меры наказания. За это просили залог 13,5 тысячи долларов, но защита посчитала, что это слишком много, в итоге залог составил около 2,7 тысячи долларов", — сказал Федоровых.Игорь Битков, его жена Ирина и дочь Анастасия были задержаны в Гватемале в 2015 году за использование поддельных документов. В России экс-владелец Северо-Западной лесопромышленной компании был заочно обвинен в преднамеренном банкротстве Неманского целлюлозно-бумажного комбината. В апреле конституционный суд Гватемалы принял решение о пересмотре уголовного дела Битковых.Битковы были приговорены в Гватемале к длительным срокам заключения за подделку документов. Сам Битков был переведен под домашний арест в конце мая по состоянию здоровья.По словам российского дипломата, следствие продолжится, защита будет добиваться их оправдания, либо снятия обвинений и переквалификации их в свидетелей по миграционному делу.Главный аргумент защиты — Палермская конвенция ООН, по которой мигранты не могут проходить обвиняемыми по делам, связанным с подделкой документов.В ходе слушаний инстанция отклонила апелляцию. Международной комиссии против безнаказанности, в которой российский банк ВТБ выступал субсидиарным истцом.