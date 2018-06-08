Об этом Вести.Недвижимость рассказал сооснователь студии дизайна интерьера Geometrium Павел Герасимов.

Если в маленькой квартире стоит вопрос визуального увеличения пространства и эргономичного размещения вещей, то, приобретая квартиру с большой площадью, основной вопрос — как правильно распорядиться пространством. Как распределить зоны, где должна быть гостиная и какого она будет размера, как предусмотреть детскую, если пока детей нет, что делать со свободной планировкой квартиры — это далеко не весь перечень вопросов, которые волнуют хозяев.Эта статья будет полезна тем, кто приобрел квартиру с большой площадью и большими возможностями планировки. Вы узнаете, как правильно распределить большое пространство, обустроив жилье своей мечты за бюджет своей мечты.Что делать со свободной планировкойВозможно, для кого-то это будет открытием, но в жилых интерьерах свободной планировки не бывает. Всегда есть ограничения в виде зон мокрых точек (кухни, санузлов) и жилых комнат.По нормам и законам нельзя увеличивать кухню за счет жилой комнаты и наоборот. Также нельзя увеличить санузел за счет кухни и кухню за счет санузла.Максимум, что вы можете сделать, это перенести кухню в коридор или увеличить за счет коридора. С санузлом та же история: вы можете либо увеличить ванную за счет коридора, либо уменьшить санузел и увеличить коридор. Трогать жилые помещения нельзя.Исключением из правил может быть планировка квартиры на первом этаже или на втором, если на первом нежилое помещение. Также в графу "исключения" можно отнести двухуровневые квартиры или объединенные апартаменты. Тогда вместо второй кухни можно разместить жилую комнату.Как грамотно зонировать большую площадьСтандартов, которые бы диктовали размеры кухни, спальни, детских комнат нет. Все это определяется индивидуально. Как же определить, какие зоны нужны, и какая площадь для них понадобится?Любая комната и ее площадь формируется, исходя из действий и распорядка дня людей, которые собираются в ней жить. Потому важно представить свою жизнь в этой квартире и расписать процессы: как вы готовите завтрак, встречаете гостей, ложитесь спать и тд. Все это формирует требования к каждой зоне и необходимый состав мебели и площади.К примеру, если к семье часто приходят гости и задерживаются допоздна, то есть смысл разместить детскую подальше от гостиной, чтобы не мешать детям спать.Если у мужа и жены одинаковый график работы, лучше предусмотреть либо 2 душевых в квартире, либо 2 раковины в одном санузле, чтобы утренние сборы не заканчивались ссорами.Правила планировки, которые подходят всемОбщественные зоны (кухня, гостиная, санузел) лучше располагать ближе ко входу, а личное пространство (спальня, гардеробная, детская) вдали от входа. Это связано с тем, чтобы гости не попадали в личное пространство хозяев, а были только в общественной зоне.Если по плану БТИ кухня расположена в противоположном краю квартиры, и ее нельзя разместить ближе ко входу, то вам нужно визуально освободить проход в гостиную. Это можно сделать, установив двери в личные зоны, оставив в общественных зонах открытое пространство.Как расставить мебель в квартиреРасстановка мебели также связана с жизненными процессами. Расписали распорядок дня — и вы уже знаете, какие предметы мебели нужны для его гармоничного выполнения. Их нужно распределить по пространству не только красиво, но и удобно, соблюдая расстояние, определенное нормами эргономики.Во время планировки особое внимание уделяется системам хранения. Как сделать так, чтобы половина шкафов не стояла полупустыми? Как понять, сколько нужно шкафов?Для начала посмотрите, сколько у вас вещей сейчас. Хватает ли вам? Если не хватает, то сколько нужно добавить? Чем точнее посчитаете, тем больше денег и пространства сэкономите.Советы по системам хранения:По возможности выбирайте стандартные размеры шкафов. Шкафы на заказ не стандартного размера стоят значительно дороже. Лучше изначально продумать встроенные шкафы в стену, и заказать их стандартных размеров: кратно 50, кратно 60 см. Это позволит выбрать дорогие материалы для отделки шкафов, ведь стандартные размеры позволили вам сэкономить денег.Размещение отдельной гардеробной. Поместите вещи в отдельное помещение и установите там модульные системы, которые дешевле шкафов. Сэкономленные деньги можно потратить на дорогие материалы пола, качественную отделку и сантехнику.Используйте встроенные системы хранения, чтобы не загромождать пространств.Как спланировать детскую комнату на перспективуИнтерьер делается не на один год и не на два, потому запланировать детские зоны нужно заранее. Определите, какая функциональная зона будет на данном этапе вместо детской комнаты. Чаще всего это кабинет или гостевая зона, которые потом трансформируются в детскую.Главное — сделать планировки взаимозаменяемыми и адаптировать розетки, выключатели, электрические приборы. Если сейчас это кабинет, а через пару лет станет детской, то важно заранее спланировать функционал кабинета, который бы подходил под детскую.Также можно предусмотреть дополнительные розетки под телевизор, ночник и т.д. Когда в квартире появится ребенок, достаточно будет сделать косметический ремонт и не делать глобальных изменений по электрике, сэкономив деньги и время.Используя советы со статьи, вы сможете спроектировать квартиру своей мечты, в которой вам будет комфортно в любое время суток и в любых обстоятельствах (пришли гости, приехали родственники, появился ребенок и т.д). Помните, что вы обустраиваетесь на не год и не на два, потому, чем большему количеству деталей уделите внимание, тем лучше!