В Воронежской области началась доследственная проверка по заявлениям нескольких студентов об издевательствах в городском отделе полиции. Студенты рассказали, что полицейские применяли к ним неправомерные действия, требуя признаться в краже телефона.

В Воронежской области началась доследственная проверка по заявлениям нескольких студентов об издевательствах в городском отделе полиции. Студенты рассказали, что полицейские применяли к ним неправомерные действия, требуя признаться в краже телефона.Как рассказала старший помощник руководителя СК РФ по Воронежской области Елена Мунуковская, молодые люди сами обратились в региональное следственное управление с заявлениями, а в конце мая на YouTube появилась видеозапись, на которой несколько воронежских студентов рассказали о том, что 25 мая их в качестве свидетелей пригласили в отдел полиции № 4 в Северном микрорайоне Воронежа: полицейские забрали их паспорта, били по голове и надевали пакеты с нашатырным спитом, требуя признаться в краже дорогого телефона. После нескольких часов в полиции студентов отпустили домой.Как заверили в ведомстве, в рамках доследственной проверки будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.