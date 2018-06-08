Канадские психологи Николас Рул и Миранда Джакомин провели исследование, в ходе которого выяснили, что густые и ухоженные брови выдают в человеке склонность к нарциссизму. По бровям также можно распознать неискренних людей.

Канадские психологи Николас Рул и Миранда Джакомин провели исследование, в ходе которого выяснили, что густые и ухоженные брови выдают в человеке склонность к нарциссизму. По бровям также можно распознать неискренних людей, отмечают исследователи."Одна из главных черт самовлюбленных людей – втираться в доверие к другим, пока им это выгодно. Если у вас плохо с чутьем на таких людей, обратите внимание на их брови", — отмечают ученые.Психологи провели эксперимент, в ходе которого раздали участникам исследования фотографии незнакомцев, попросили испытуемых сказать, кто из людей на снимках — нарцисс.При этом сами ученые знали ответ на этот вопрос, они заранее протестировали людей на фото.Участники опроса практически безошибочно определили нарциссов, несмотря на то, что на некоторых фото были изображены только брови.После этого исследователи дали добровольцам новую порцию фото, на которых были изображены люди, не склонные к нарциссизму, с приделанными в "Фотошопе" бровями. Это предсказуемо сбило участников опроса с толку, и они охарактеризовали персонажей на снимках как нарциссов.