08.06.2018

2018-06-08 14:50:39

Сладкоежка-медведь застрял в окне отеля

Белый медведь пробрался на склад отеля Radio Adventure Hotel в норвежском Шпицбергене, разбил там бутылки с вином и наелся шоколада, передает . Сотрудница отеля, заметив животное, резко закрыла дверь в помещении. Услышав резкий хлопок медведь испугался и начал метаться. Он попытался выбраться на улицу через окно, однако застрял. Женщина вызвала спасателей. Услышав шум вертолета животное самостоятельно смогло вырваться и убежало. Происходящее сняли на видео.