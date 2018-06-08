Причиной смерти Игоря Ляха, сыгравшего роль Леньки в фильме
Любовь и голуби, стала остановка сердца. Похоже, актерский состав
любимой россиянами лирической комедии преследует проклятие.
Причиной смерти Игоря Ляха, сыгравшего роль Леньки в фильме
"Любовь и голуби", стала остановка сердца. Похоже, актерский состав
любимой россиянами лирической комедии преследует проклятие.
Игорь Лях скончался в возрасте 55 лет. Актер лег спать и не
проснулся – остановилось сердце. Врачи помочь ему не смогли.
Известность артисту принесла роль Леньки в фильме
"Любовь и голуби" режиссера Владимира Меньшова. Запомнились зрителям
и работы в этой картине Людмилы Гурченко и Нины Дорошиной, которых тоже уже нет
с нами. Автор пьесы, Владимир Гуркин, скончался в 2010 году.
Известие о смерти Игоря Ляха актрису Наталью Тенякову,
сыгравшую роль бабы Шуры, застало в больнице. Она даже не смогла говорить с
журналистами, ограничилась несколькими фразами. "Мне очень жаль… Мне очень
жаль, но я и сама сейчас в больнице лежу под капельницей… У меня сердечная
аритмия. Ничего страшного… Ничего страшного, но я просто не могу говорить",
– сказала артистка корреспонденту Пятого канала.
Режиссер фильма "Любовь и голуби" Владимир Меньшов
сожалеет, что в последнее время мало общался с Ляхом. "Я, к сожалению,
редко с ним виделся после съемок "Любовь и голуби". А прошло 44 года.
Для фильма он был, безусловно, украшением. Очень точным актерским выбором",
– отметил режиссер. По словам Меньшова, очень больно, когда уходят такие люди -
тем более, что Игорь Лях был младше режиссера "на поколение".
Соболезнования выразил и актер Алексей Чадов, которому Лях
преподавал в "Щепке". "С ним было интересно работать, он умел
заразить своей органикой, харизмой, поскольку он сам артист. Конечно, это
потеря для "Щепки", конечно, скорбим, жалко", – цитирует артиста
.
Актер театра и кино Михаил Пореченков уверен, что Игорь Лях,
как человек православный, попал в лучший мир. "Мои соболезнования родным и
близким Игоря. Как человек православный, я надеюсь, что он попадет в лучший
мир. Беда, что из нашей обоймы артистов уходят достойные люди, а нам остается
разве что соболезновать", – заявил актер.
В последние годы Игорь Лях вел курс в Щепкинском училище. Актер
работал на театральных подмостках и продолжал сниматься в кино. Кроме картины "Любовь и голуби", зрители
помнят его по фильмам "Тариф новогодний", "Жизнь и судьба",
"Елки 3".