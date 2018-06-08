Причиной смерти Игоря Ляха, сыгравшего роль Леньки в фильме Любовь и голуби, стала остановка сердца. Похоже, актерский состав любимой россиянами лирической комедии преследует проклятие.

Причиной смерти Игоря Ляха, сыгравшего роль Леньки в фильме"Любовь и голуби", стала остановка сердца. Похоже, актерский составлюбимой россиянами лирической комедии преследует проклятие.Игорь Лях скончался в возрасте 55 лет. Актер лег спать и непроснулся – остановилось сердце. Врачи помочь ему не смогли.Известность артисту принесла роль Леньки в фильме"Любовь и голуби" режиссера Владимира Меньшова. Запомнились зрителями работы в этой картине Людмилы Гурченко и Нины Дорошиной, которых тоже уже нетс нами. Автор пьесы, Владимир Гуркин, скончался в 2010 году.Известие о смерти Игоря Ляха актрису Наталью Тенякову,сыгравшую роль бабы Шуры, застало в больнице. Она даже не смогла говорить сжурналистами, ограничилась несколькими фразами. "Мне очень жаль… Мне оченьжаль, но я и сама сейчас в больнице лежу под капельницей… У меня сердечнаяаритмия. Ничего страшного… Ничего страшного, но я просто не могу говорить",– сказала артистка корреспонденту Пятого канала.Режиссер фильма "Любовь и голуби" Владимир Меньшовсожалеет, что в последнее время мало общался с Ляхом. "Я, к сожалению,редко с ним виделся после съемок "Любовь и голуби". А прошло 44 года.Для фильма он был, безусловно, украшением. Очень точным актерским выбором",– отметил режиссер. По словам Меньшова, очень больно, когда уходят такие люди -тем более, что Игорь Лях был младше режиссера "на поколение".Соболезнования выразил и актер Алексей Чадов, которому Ляхпреподавал в "Щепке". "С ним было интересно работать, он умелзаразить своей органикой, харизмой, поскольку он сам артист. Конечно, этопотеря для "Щепки", конечно, скорбим, жалко", – цитирует артистаАктер театра и кино Михаил Пореченков уверен, что Игорь Лях,как человек православный, попал в лучший мир. "Мои соболезнования родным иблизким Игоря. Как человек православный, я надеюсь, что он попадет в лучшиймир. Беда, что из нашей обоймы артистов уходят достойные люди, а нам остаетсяразве что соболезновать", – заявил актер.В последние годы Игорь Лях вел курс в Щепкинском училище. Актерработал на театральных подмостках и продолжал сниматься в кино. Кроме картины "Любовь и голуби", зрителипомнят его по фильмам "Тариф новогодний", "Жизнь и судьба","Елки 3".